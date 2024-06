U 17 mit Sieg zum Saisonabschluss

Die deutschen U 17-Juniorinnen haben die Saison mit einem Erfolgserlebnis abgeschlossen. Die Mannschaft von DFB-Trainerin Sabine Loderer setzte sich vor 693 Zuschauer*innen im Langensteinstadion in Waldshut-Tiengen 4:2 (1:1) gegen die Schweiz durch.

"Wir sind absolut zufrieden, das war ein versöhnlicher Saisonabschluss", sagte Sabine Loderer. "Wir sind durch ein schön herausgespieltes Tor in Führung gegangen, danach haben uns die Schweizerinnen mit schnellem Umschaltspiel vor Herausforderungen gestellt und den Ausgleich erzielt. Wir haben danach aber die Kontrolle übernommen und auch in der Höhe verdient gewonnen."

Den Treffer von Leonie Köpp (Borussia Mönchengladbach) in der 19. Minute machten die Eidgenossinnen zwar vor der Halbzeit durch Emilie Mece (33.) noch wett, gleich nach der Pause sorgte Maj Schneider vom SC Freiburg aber für die erneute Führung (47.). Laila Portella vom FC Esslingen schraubte das Ergebnis per Foulelfmeter in der 75. sowie mit einem weiteren Tor in der 81. Minute weiter in die Höhe. Das 4:2 durch Alyssa Keller in der Nachspielzeit (90.+2) war lediglich Ergebniskosmetik.