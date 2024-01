U 17 mit 22 Spielern zum Algarve Cup

Die deutschen U 17-Junioren treten zum Jahresauftakt zur Standortbestimmung beim Algarve Cup. In Portugal trifft die Mannschaft von Michael Prus zunächst am 10. Februar (ab 12 Uhr) in Albufeira auf Spanien und am 12. Februar (ab 12 Uhr) an selber Stelle auf die Niederlande, ehe zum Abschluss am 14. Februar (ab 12 Uhr) in Almancil das Duell mit dem Nachwuchs der Gastgeber wartet. Der DFB-Trainer hat nun seinen Kader für das Vorbereitungsturnier mit drei Torhütern und 19 Feldspielern berufen.

"Der Algarve Cup ist für uns der letzte Test vor der entscheidenden Qualifikationsrunde für die U 17-Europameisterschaft", sagt Prus. "Wir wollen dabei die Inhalte des Wintertrainingslagers weiter festigen und in den Spielen umsetzen. Wir verzichten auf die Spieler, die in ihren Vereinen für die Youth League eingeplant sind und freuen uns auf herausfordernde und spannende Spiele sowie auf tolle Bedingungen im Februar."

Vom 17. bis 27. März steht für die U 17 erneut in Portugal die zweite Runde der EM-Qualifikation gegen die Gastgeber, Kroatien und Irland an. Die acht Gruppensieger der Qualifikationsrunde sowie die sieben besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für die Endrunde vom 20. Mai bis 5. Juni 2024 in Zypern.