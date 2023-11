U 15-Juniorinnen vor Premiere in Portugal

Auf einigen Lehrgängen haben sich die Talente für die U 15-Nationalmannschaft ins Gespräch gebracht, nun ist es endlich so weit: Beim UEFA-Entwicklungsturnier in Portugal dürfen sich die allermeisten Spielerinnen erstmals in Länderspielen beweisen. Für die drei Partien vor den Toren der Hauptstadt Lissabon schenkt DFB-Trainerin Bettina Wiegmann zwei Torhüterinnen sowie 22 Feldspielerinnen das Vertrauen.

Im Estádio Nacional do Jamor in Cruz Quebrada geht es für den DFB-Nachwuchs heute (ab 18 Uhr MEZ) zunächst gegen Gastgeber Portugal. An selber Stelle steigen dann am Montag (ab 16 Uhr MEZ) gegen Spanien und am Donnerstag (ab 12 Uhr MEZ) gegen Island weitere Vergleiche.

"Wir haben uns in den vergangenen Lehrgängen intensiv mit diesem Kader beschäftigt und freuen uns nun, den Spielerinnen bei dem Turnier in Portugal erste Länderspielerfahrungen zu ermöglichen", sagt Wiegmann. "Wir freuen uns auf drei sehr interessante Spiele."

[dfb]