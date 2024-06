U 15-Juniorinnen unterliegen USA

Im letzten Länderspiel der laufenden Saison mussten sich die deutschen U 15-Juniorinnen in Nordhorn gegen die USA geschlagen geben. Das Team von DFB-Trainerin Bettina Wiegmann unterlag nach vier ungeschlagenen Spielen in Folge der Auswahl der USA mit 0:4 (0:3).

"Wir haben heute gegen eine sehr gute amerikanische Mannschaft zu Recht verloren", sagte DFB-Trainerin Bettina Wiegmann. "Sie waren uns in vielen Belangen einfach voraus, haben in ihren Positionen gut agiert und hatten einen sehr guten Spielstil. Wir haben heute zu Recht in dieser Höhe verloren, das muss man so deutlich sagen."

Vor 895 Zuschauer*innen im Sportpark Blanke kamen die Gäste aus den Vereinigten Staaten besser in die Partie und gingen in der 23. Minute durch den Treffer von Deus Stanislaus in Führung. Vor der Pause erhöhte die Auswahl der USA den Druck und netzte durch Caroline Swann (29.) und Mak Witham (36.) zum 3:0-Pausenstand ein. Nach Wiederanpfiff kamen die DFB-Juniorinnen zwar besser aus der Kabine, doch Deus Stanislaus ließ nichts anbrennen und traf mit ihrem zweiten Tor des Tages zum 4:0-Endstand (52.).

Nach der Sommerpause steht für die U 15-Juniorinnen das erste Länderspiel der neuen Saison am 18. Oktober 2024 gegen Polen an, ehe es vom 13. bis 22. November 2024 zum UEFA-Entwicklungsturnier geht.

[sid/ mg]