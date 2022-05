U 14-Sichtungsturnier: Niederrhein gewinnt ohne Punktverlust

Die Auswahl des Fußballverbands Niederrhein hat das U 14-Sichtungsturnier in der Sportschule Kamen-Kaiserau gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Gerd Bode blieb mit dem 2:1 gegen Baden auch in ihrem vierten Spiel ohne Niederlage und landete so ohne Punktverlust auf Rang eins. Auf den Plätzen zwei und drei landeten die Teams aus Westfalen mit neun und vom Mittelrhein mit sieben Punkten.

Abgesehen von den sportlichen Ergebnissen erfüllte der viertägige Wettbewerb aber auch seinen vornehmlichen Zweck - die Sichtung von Talenten für die U 15-Nationalmannschaft der kommenden Saison. "Das hat teilweise richtig Spaß gemacht, wir hatten viele Spiele auf hohem Niveau", resümierte der für den 2008er Jahrgang zuständige DFB-Trainer Marc-Patrick Meister. "Rund 40 Prozent der Spieler haben eine Nennung bekommen, das heißt, sie sind auf unseren Notizzetteln. Das ist schon ein sehr hoher Wert."

Bereits in zehn Tagen findet die zweite Hälfte der Sichtung in der Sportschule Bad Blankenburg in Thüringen statt. Dort treten die Auswahlteams der verbleibenden zwölf Landesverbände im zweiten U 14-Sichtungsturnier gegeneinander an. Gespielt wird bei den Sichtungsturnieren nach dem sogenannten Hammes-Modell, bei dem sich die Spielpaarungen der jeweils nächsten Runde immer aus der aktuellen Tabellensituation ergeben. Ziel dieses Systems ist es, immer möglichst gleichstarke Teams als Gegner zu haben. Die erste Runde wird im Losverfahren ermittelt. Am letzten Spieltag treffen die beiden bestplatzierten Teams der Tabelle aufeinander und spielen zumeist den Turniersieg unter sich aus.