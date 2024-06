TSG Hoffenheim teilt Vorbereitung in zwei Trainingsblöcke

Zehn Wochen sind es noch, ehe die Google Pixel Frauen-Bundesliga in die neue Saison 2024/2025 startet. In Deutschlands höchster Spielklasse geht der 1. Spieltag vom 30. August bis zum 2. September über die Bühne und damit knapp drei Wochen nach dem Ende der Olympischen Sommerspiele von Paris (26. Juli bis 11. August). Dennoch sind die ersten der zwölf Teams bereits in die Vorbereitung eingestiegen. DFB.de mit einem Überblick.

Zu den "Frühstarterinnen" gehört die TSG Hoffenheim, die in dieser Woche mit Teilen des Teams in den ersten Trainingsblock der Sommervorbereitung eingestiegen ist. Insgesamt zwölf Spielerinnen mischten gemeinsam mit dem neuformierten Trainerteam um Theodoros Dedes (zuvor Co-Trainer beim Männer-Drittligisten SV Waldhof Mannheim) mit. Bis Ende Juni trainiert die TSG und wird dabei auch ein erstes Testspiel austragen. Am Samstag, 29. Juni (ab 15 Uhr), empfangen die Hoffenheimerinnen den SV Hegnach am Förderzentrum. Anstoß gegen den Regionalligisten ist um 15 Uhr.

Nach einer erneuten dreiwöchigen Trainingspause kehren Kapitänin Fabienne Dongus und Co. auf den Platz zurück. Für den 21. Juli ist dann der Restart für die Vorbereitung geplant. Höhepunkte in dieser Phase sind Duelle mit dem FC Nordsjælland aus Dänemark (4. August) und dem Ligakonkurrenten SC Freiburg (18. August).

Bayer 04 Leverkusen: Trainingslager in Polen

Bayer 04 Leverkusen und die SGS Essen haben ebenfalls bereits in dieser Woche das Training wieder aufgenommen. Genau wie die TSG Hoffenheim legen auch die Leverkusenerinnen mit ihrem neuen Trainer Roberto Pätzold (zuletzt beim österreichischen Männer-Zweitligisten FC Dornbirn tätig) eine zwischenzeitliche Pause ein, vom 13. bis zum 25. Juli ist trainingsfrei. Nach einem achttätigen Trainingslager im polnischen Kattowitz (29. Juli bis 5. August, mit einem Testspiel am 31. Juli gegen Rekordmeister Czarni Sosnowiec) wollen sich die Bayer-Frauen in weiteren internationalen Duellen beim RSC Anderlecht (10. August), bei Standard Lüttich (17. August) und gegen Fortuna Sittard (23. August) den Feinschliff für den Saisonstart holen.

Mehrheitlich in heimischen Gefilden stimmt sich die SGS Essen, die mit dem vierten Tabellenplatz in der Vorsaison zu den positiven Überraschungen gehörte, auf die kommende Spielzeit ein. Zwar gastiert das Team von Trainer Markus Högner zu zwei Vorbereitungspartien beim AZ Alkmaar (27. Juni) und beim FC Utrecht (24. August) im benachbarten Ausland an. Die weiteren niederländischen Klubs PEC Zwolle (5. Juli), PSV Eindhoven (11. Juli) und Meister FC Twente Enschede (17. August) sowie die beiden Aufsteiger in die 2. Bundesliga, VfL Bochum (3. August) und 1. FC Union Berlin (10. August), empfangen die Essenerinnen dagegen vor eigenem Publikum.

FC Bayern und VfL Wolfsburg um Supercup

Am Montag, 1. Juli, kehrt der Deutsche Meister FC Bayern München für Leistungstests und einen ersten Trainingsauftakt an den FC Bayern Campus zurück und startet damit erneut die Mission "Titelverteidigung". Während die nominierten deutschen Nationalspielerinnen wenig später mit den DFB-Frauen zunächst zwei EM-Qualifikationsspiele (in Island und gegen Österreich) bestreiten und dann zu den Olympischen Spielen 2024 nach Paris reisen werden, bereitet sich der Rest des Kaders zunächst in München auf die neue Saison vor. Am 10. August geht es für das Team von Cheftrainer Alexander Straus in einem Testspiel in Ruderting gegen Slavia Prag. Drei Tage später reisen die FCB-Frauen ins Trainingslager nach Tirol. Zum Abschluss der Vorbereitung (20. August) empfangen die Münchnerinnen den italienischen Topklub Juventus Turin für ein Testspiel. Am Sonntag, 25. August (ab 18.15 Uhr), startet dann schon die Saison 2024/2025 mit dem wiedereingeführten Google Pixel Supercup. Dabei treffen die aktuellen Meisterinnen des FC Bayern im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden auf die DFB-Pokalsiegerinnen des VfL Wolfsburg.

Auch die "Wölfinnen" steigen am 1. Juli in die Vorbereitung ein, nach intensiven Leistungstests findet das erste gemeinsame Mannschaftstraining auf dem Platz am 4. Juli statt. Nach Testspielen beim Aufsteiger FC Carl Zeiss Jena (20. Juli), gegen Slavia Prag (27. Juli), FC Twente Enschede (10. August) und PSV Eindhoven (17. August) bezieht die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot unmittelbar vor dem Supercup ein Trainingslager im ostwestfälischen Harsewinkel (19. bis 23. August). Dort dürften dann auch alle Nationalspielerinnen wieder dabei sein.

Abgesehen von einer individuellen Trainingswoche vom 1. bis 6. Juli nimmt Eintracht Frankfurt nach einer vorherigen Leistungsdiagnostik erst am Mittwoch, 24. Juli, das Training wieder auf. Vorgesehen sind bis zum Saisonstart fünf bis sechs Testspiele sowie ein mögliches Trainingslager Mitte August. In der Woche nach dem 1. Spieltag in der Google Pixel Frauen-Bundesliga geht es für die Hessinnen dann bereits in einem ersten Miniturnier um die Qualifikation für die UEFA Women's Champions League (4. und 7. September).

Aufsteiger Jena mit Quartier in Herzogenaurach

Die meisten weiteren Vereine nehmen die Saisonvorbereitung ebenfalls im Laufe der ersten Juli-Woche auf. Dazu gehört auch der sechsmalige Deutsche Meister 1. FFC Turbine Potsdam, der nach einem Jahr Abstinenz in die Frauen-Bundesliga zurückgekehrt ist und am 1. Juli das Training aufnimmt. Höhepunkt der Vorbereitung ist ein Trainingslager in Haus im Ennstal in Österreich (30. Juli bis 7. August).

Mitaufsteiger FC Carl Zeiss Jena (Trainingsauftakt am 8. Juli) freut sich besonders auf die offizielle Stadioneröffnung am Samstag, 20. Juli (ab 18 Uhr), im Ernst-Abbe-Sportfeld gegen die Vizemeisterinnen und Serien-Pokalsiegerinnen des VfL Wolfsburg sowie das Trainingslager in Herzogenaurach (13. bis 17. August), wo aktuell die deutsche Männer-Nationalmannschaft ihr Basecamp für die UEFA EURO 2024 aufgeschlagen hat. Weitere Testspielgegner sind mit dem Hamburger SV (4. August), dem 1. FC Nürnberg (10. August) und Eintracht Frankfurt II (17. August) drei Teams aus der 2. Frauen-Bundesliga.

Auch Freiburg und Köln zieht es nach Österreich

Beim SC Freiburg bittet der neue Trainer Nico Schneck, der vom Deutschen Fußball-Bund (Co-Trainer U 16-Juniorinnen-Nationalmannschaft) in den Breisgau wechselte und dort Theresa Merk (Mutterschutz) vertritt, sein Team am Dienstag, 2. Juli, zum "Aufgalopp" im Dreisamstadion. Die ersten Testspielgegner kommen aus der nahen Schweiz (Young Boys Bern/13. Juli und FC Basel/20. Juli), ehe die Freiburgerinnen ihr Trainingslager im österreichischen Elbigenalp (21. bis 28. Juli) aufschlagen. Zum Abschluss der Vorbereitung geht es gegen den Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim (18. August) und den französischen Erstligisten FCO Dijon (25. August).

Ebenfalls nach Österreich zieht es den 1. FC Köln (Trainingsbeginn am 8. Juli). Die weiterhin von Daniel Weber betreuten Rheinländerinnen beziehen vom 29. Juli bis 7. August ihr Quartier in Ampflwang, wo sie schon vor einem Jahr zu Gast waren. Neben Eintracht Frankfurt II (17. Juli) wird außerdem gegen AZ Alkmaar (21. Juli), FC Utrecht (17. August) und Fortuna Sittard (24. August) aus den Niederlanden sowie gegen OH Leuven aus Belgien (26. Juli) getestet.

Bei RB Leipzig werden vom 1. bis 3. Juli die obligatorischen Leistungstests und medizinischen Untersuchungen durchgeführt, ehe am 6. Juli der neue Trainer Jonas Stephan (bisher für U 19-Junioren von Eintracht Braunschweig verantwortlich) erstmals auf dem Platz das Training leitet. Internationale Testspiele bestreiten die Sächsinnen gegen Slask Breslau (13. Juli), Pogon Stettin (19. Juli), FC Bergheim (24. Juli/während des Trainingslagers in Markt Rieden) sowie Sparta Prag (10. August).

SV Werder Bremen trainiert an der Nordseeküste

Thomas Horsch, Trainer des SV Werder Bremen, hat den Trainingsstart für Mittwoch, 17. Juli, angesetzt. Die Vorbereitungsgegner kommen vor allem aus der 2. Frauen-Bundesliga, denn die Grün-Weißen testen unter anderem gegen Borussia Mönchengladbach (28. Juli), den 1. FC Union Berlin (4. August) und den Hamburger SV (10. August). Vom 15. bis 18. August steht ein Trainingslager in Nordholz an der Nordseeküste an. Ein besonderer Termin ist der "Tag der Fans" am Sonntag, 11. August, im Bremer Stadion.

Die Spielzeit 2024/2025 startet mit der ersten Runde im DFB-Pokal der Frauen, die zwischen dem 17. und 19. August ausgetragen wird. Die zwölf Klubs aus der Google Pixel Frauen-Bundesliga steigen allerdings erst in der zweiten Runde (7. bis 9. September) in den Wettbewerb ein. Der 1. Spieltag in der Google Pixel Frauen-Bundesliga wird eine Woche zuvor (30. August bis 2. September) ausgetragen. Die Spielzeit 2024/2025 endet mit der 22. Runde am Sonntag, 11. Mai.

Alle 132 Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga werden weiterhin live bei MagentaSport und DAZN zu sehen sein. Das Ansetzungsformat sieht eine Partie mit Alleinstellungsmerkmal am Montag vor, die im Free-TV auf SPORT1 übertragen wird. Außerdem hat die ARD und das ZDF ein Recht auf zehn frei empfangbare TV-Livespiele pro Saison erworben. Highlights aller Partien können ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky anbieten.

Das Ansetzungsformat erstreckt sich weiterhin in der Regel über vier Tage: Ein Spiel am Freitag (ab 18.30 Uhr), zwei Spiele am Samstag (ab 12 und 14 Uhr), zwei Spiele am Sonntag (ab 14 und 18.30 Uhr) und ein Spiel am Montag (ab 19.30 Uhr).

