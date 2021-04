Trophy Tour in den Gastgeberstädten

Die Vorfreude auf die UEFA EURO 2020 steigt. Noch vor Beginn des Turniers wird die begehrte Henri-Delaunay-Trophäe, um die vom 11. Juni bis zum 11. Juli 24 Mannschaften spielen, durch alle elf Gastgeberstädte reisen. Bei der Trophy Tour erhalten Fans die Möglichkeit, an einem von der UEFA, ihren Partnern und den Städten selbst organisiertem Online-Programm teilzunehmen. Aufgrund der andauernden Einschränkungen bedingt durch die COVID-Pandemie wird es während der Trophy Tour keine Aktivitäten für Fans vor Ort geben, das Programm wird hauptsächlich über die Social-Media-Kanäle der Interessensvertreter stattfinden.

In der vergangenen Woche legte der Pokal bereits Zwischenstopps in Rom am Kolosseum und der Terrazza del Pincio ein. Demetrio Albertini, Finalist der UEFA EURO 2000, fungierte dabei als ortskundiger Guide. Am 25. April reiste die Trophäe zusammen mit den Tour-Botschaftern Dorinel Munteanu und Miodrag Belodedici zum Piața Constituției und der Arena Naţională in Bukarest.

Alle Stationen der Trophy Tour

30. April - 1. Mai 2021: Budapest

7. - 8. Mai 2021: Baku

11. Mai 2021: Kopenhagen

14. - 15. Mai 2021: Amsterdam

22. - 23. Mai 2021: St. Petersburg

28. Mai 2021: München

1. - 3. Juni 2021: Glasgow

4. - 5. Juni 2021: London

noch offen: Sevilla

Trophy Tour mit Botschaftern wie Lahm und Schmeichel

Für die UEFA EURO 2020 Trophy Tour hat Volkswagen, Mobilitätspartner des DFB und der UEFA, ein einzigartiges ID.3-Modell geschaffen, das die Trophäe durch die Gastgeberstädte fährt. Der Pokal wird dabei in einer Glasvitrine auf dem Dach zur Schau gestellt.

Zu den vielen Botschaftern, die ihre Teilnahme an der Trophy Tour zugesagt haben, gehören auch frühere Spieler wie Weltmeister-Kapitän und DFB-Ehrenspielführer Philipp Lahm, Peter Schmeichel, Brian Laudrup, Flemming Povlsen und Wesley Sneijder. Zudem wird Skillzy, das Maskottchen der UEFA EURO 2020, in jeder Stadt dabei sein.

Amsterdam, Baku, Bukarest, Budapest, Kopenhagen, Glasgow, London, München, Rom, St. Petersburg und Sevilla sind die Gastgeber der EM. Das Turnier beginnt am 11. Juni in der italienischen Hauptstadt Rom und endet mit dem Finale in London am 11. Juli.

[uefa]