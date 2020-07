Trainingsbetrieb: Diese Regeln gelten nun

Dank niedriger Infektionszahlen konnten in den letzten Wochen fast landesweit die Corona-Regelungen gelockert und dadurch vielerorts eine Rückkehr auf den Platz ermöglicht werden. Über die schrittweise Öffnung des öffentlichen Lebens entscheiden jedoch die Bundesländer in eigener Verantwortung. Welche Regelungen für den Trainingsbetrieb gelten für welchen Landesverband? DFB.de gibt einen aktuellen Überblick:

Baden/Südbaden/Württemberg

Der Trainingsbetrieb in Baden-Württemberg kann seit dem 1. Juli wieder mit bis zu 20 Personen stattfinden, grundsätzlich unter Wahrung des Abstandsgebots von 1,5 Metern; Ausnahme dabei sind übliche Spielsituationen. Fußballspiele im 11 gegen 11 zwischen Mannschaften verschiedener Vereine können ebenso seit dem 1. Juli unter den in der Corona-Verordnung genannten Voraussetzungen nach staatlichem Recht wieder ausgetragen werden, dies mit bis zu 100 Zuschauern unter Beachtung des Abstandsgebots von 1,5 Metern. Ligabetrieb und Wettkampfserien wiederum erfordern ein Hygienekonzept. Freundschaftsspiele sind verbandsrechtlich wieder erlaubt und auch kleine Turniere ("Blitzturniere") mit maximal vier Mannschaften können stattfinden.

Bayern

Grundsätzlich ist der eingeschränkte Trainingsbetrieb unter Berücksichtigung der staatlichen Vorgaben in Bayern wieder möglich, erlaubt sind aber nur Übungsformen ohne Gegenspieler unter Einhaltung des Mindestabstandes. Nicht erlaubt ist das klassische Fußball spielen, auch nicht unter Einhaltung der Mindestabstände.

Berlin

Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport ermöglicht den Berliner Sportvereinen seit dem 15. Mai ihren Trainingsbetrieb unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen wieder aufnehmen zu dürfen. Das Training darf ausschließlich kontaktfrei und unter Einhaltung der Abstandsregelungen erfolgen. Die Einteilung in Gruppen mit bestimmten Größen entfällt jedoch. Stattdessen gilt es, den Richtwert von 20 Quadratmetern pro Person einzuhalten.

Brandenburg

Die Abstandsregel für den Kontaktsport bei Erwachsenen und Jugendlichen in Brandenburg gilt nicht mehr. Sportarten wie der Fußball, die einen Mindestabstand von 1,50 Meter unterschreiten, können damit wieder in vollem Umfang betrieben werden. Damit sind nach der Corona-Pause Training und Wettkampf, also auch Freundschaftsspiele und Turniere, ab sofort in allen Ligen und im Freizeitbereich wieder möglich. Im Innenbereich (Vereinsheim, Sanitäranlagen, Geräteräume u.a.) gilt weiterhin die Regel, mindestens 1,5 Meter Abstand zu Personen, die nicht dem eigenen Haushalt angehören, zu halten. Und auch unter freiem Himmel gilt: Nur die reine Sportausübung ist vom Abstandsgebot befreit.

Bremen

Ein Mannschaftstraining ist in Bremen zulässig, wenn die Hygieneregeln, insbesondere das Abstandsgebot, eingehalten werden. Gruppen bis zu 10 Personen können seit dem 26. Juni aber auch ohne Abstandsregeln trainieren. Auch in den Hallen kann der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden. Als Grundlage für die Wiederaufnahme des Hallensports dient die aktuelle Coronaverordnung des Landes Bremen.

Hamburg

Fußballtraining in Hamburg kann seit dem 13. Mai 2020 mit Einschränkungen wieder stattfinden. Dabei ist Sport mit Körperkontakt und ohne Abstand seit dem 1. Juli für Gruppen von bis zu zehn Personen wieder möglich, im Freien wie in geschlossenen Räumen.

Hessen

Der Sport- und Trainingsbetrieb kann im Breiten- und Freizeitsport, darunter auch im Fußball, wieder aufgenommen werden. Das Training kann mit bis zu zehn Personen in gewohnter Form – also ohne Mindestabstand und Kontaktverbot – durchgeführt werden. Der Landesverband rät, die Zusammensetzung dieser Gruppe in unterschiedlichen Trainingseinheiten gleich zu halten.

Mecklenburg-Vorpommern

Die Landesregierung hat die Abstandsregel im Bereich des Trainings im Freizeit- und Breitensport aufgehoben. Es dürfen demnach auch Trainingsformen durchgeführt werden, bei denen der bisherige Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Entsprechende Vorgaben seitens der Behörden müssen hierbei jedoch beachtet werden. Die bislang gültige Aussetzung von Freundschaftsspielen und Turnieren seitens des Landesfußballverbandes Mecklenburg-Vorpommern läuft mit der vom 30. Juni getroffenen Entscheidung der Landesregierung mit dem Ablauf der aktuellen Verordnung zum dauerhaften Schutz gegen das Coronavirus am Ende des 10. Juli 2020 aus.

Mittelrhein/Niederrhein/Westfalen

Die nicht-kontaktfreie Ausübung des Sport-, Trainings- und Wettbewerbsbetriebs im Breiten- und Freizeitsport ohne Mindestabstand ist in Nordrhein-Westfalen bis auf weiteres im Freien mit bis zu 30 Personen zulässig, wobei die Rückverfolgbarkeit sichergestellt sein muss. Freundschaftsspiele sind damit wieder erlaubt. Das Betreten der Sportanlage durch Zuschauer ist nur bis zu 100 Personen und bei sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit zulässig.

Niedersachsen

Beim Trainingsbetrieb gibt es keine pauschale Begrenzung bezüglich der Zahl der Trainierenden auf den Sportanlagen - immer vorausgesetzt, dass die beschlossenen Bestimmungen, unter anderem die Einhaltung der Distanz- und Hygieneregeln ebenso wie die Vermeidung von Körperkontakten und der Verzicht auf Wettkampf, eingehalten werden.

Rheinland/Südwest

Im Freizeit- und Breitensport ist der Trainings- und Wettkampfbetrieb in Gruppen von bis zu 10 Personen auch in Kontaktsportarten wieder zulässig. Beim Training im Verein darf innerhalb einer Gruppe dann beispielsweise 5 gegen 5 gespielt werden.

Saarland

Kontaktsport ist im Saarland künftig mit bis zu 10 Personen wieder erlaubt, Abstandsregelungen müssen dabei nicht eingehalten werden.

Sachsen

Seit dem 6. Juni 2020 lässt der Freistaat Sachsen unter Berücksichtigung der Corona-Verordnung unter gewissen Voraussetzungen wieder regulären Trainings- und Wettkampfbetrieb von Mannschafts- und Kontaktsportarten zu. Erforderlich dafür ist die Erstellung und Befolgung eines Hygienekonzeptes. Nach wie vor sind allerdings die kommunalen und städtischen Verordnungen obligatorisch. Im Freistaat zugelassen sind seit dem 30. Juni auch Wettkämpfe gegen Mannschaften anderer Bundesländer.

Sachsen-Anhalt

Die Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt schreibt vor, dass die Ausübung von nicht-kontaktfreien Sportarten auf maximal 50 Sporttreibende begrenzt ist und die Durchführung von Wettkämpfen mit oder ohne Zuschauer ein Hygienekonzept des Veranstalters erfordert.

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind Trainingseinheiten bei einer Gruppengröße von bis zu zehn Personen wieder unter normalen Gegebenheiten und ohne Einhaltung eines Mindestabstands möglich.

Thüringen

Die derzeit gültige Thüringer Corona-Verordnung erlaubt den Sportvereinen sowohl Trainings - als auch Testspiele durchzuführen. Diese können aufgrund der aktuellen Thüringer Verordnung nur ohne Zuschauer stattfinden. Das Präsidium, der Spielausschuss und die KFA-Vorsitzenden des TFV verständigten sich gemeinsam darüber, dass ab 1. Juli 2020 wieder Freundschaftsspiele stattfinden können.

Detaillierte Informationen zu den aktuellen Regelungen bezüglich des Trainingsbetriebs in den einzelnen Bundesländern können auf den Webseiten der Landesverbände sowie den jeweils geltenden Landesverordnungen zur Bekämpfung des Coronavirus entnommen werden.

Stand: 2. Juli 2020

[jsc]