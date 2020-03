Corona-Krise: Die Serviceangebote der Landesverbände

Die 21 Landesverbände stellen zurzeit allgemeine Informationen rund um die Auswirkungen der Corona-Krise und die Entwicklungen des Spielbetriebs auf ihren Webseiten bereit. Zusätzlich bietet jeder Verband von Webinaren über Workouts bis hin zu Blutspendeaktionen vielfältige Serviceangebote. DFB.de gibt eine Übersicht.

Baden

Für alle Schiedsrichteranwärterinnen und Anwärter startet am 31. März das Pilotprojekt "Schiedsrichter-Ausbildung online". Nach der Anmeldung kann jeder an Webinaren teilnehmen und sich beim E-Learning weiterbilden. Alles weitere, etwa der Fitnesstest und die Prüfungen, werden in den jeweiligen Schiedsrichtervereinigungen absolviert, sobald dies wieder möglich ist. Ebenso bietet der BFV auf Facebook Video-Trainingstipps an. Benötigt wird lediglich ein Ball. Im Wochenrhythmus variieren die Technikbereiche und der Schwierigkeitsgrad steigert sich - #kickathome eben.

Bayern

In einem groß angelegten Info-Webinar hat die Verbandsspitze bereits mehr als 600 Ehrenamtliche über die Herausforderungen, die im Zuge der Covid-19-Pandemie auf den bayerischen Amateurfußball zukommen und bereits bestehen, informiert. In den nächsten Wochen sollen weitere Online-Programme folgen. Über die Facebook-Seite des BFV wird auch einiges angeboten: Die BFV eClub Championship startet Anfang April und bis dahin können alle an der #bleibdahoamchallenge teilnehmen – der BFV teilt die Videos der besten Fußballkünstler.

Berlin

Auch in Berlin werden Home-Workouts in Modulen zu verschiedenen Schwerpunkten angeboten, wie etwa fußballspezifisches Krafttraining - auch Warm-ups und Cool Downs dürfen dabei nicht fehlen. Wer aktiv mitanpacken möchte, kann sich in einer Übersicht darüber informieren, welche Berliner Fußballvereine Hilfsaktionen anbieten.

Brandenburg

Gemeinsam mit dem Behinderten- und Rehabilitationssportverband Brandenburg e.V. ruft der Landesverband auf Facebook dazu auf, zu Hause zu bleiben – unter dem bekannten Hashtag #stayathome.

Bremen

Momentan läuft in Bremen eine Trainer-Interviewreihe über die Auswirkungen des Coronavirus auf den Fußball – die neuesten Stimmen hierzu gibt es auf der Facebookseite des Verbands. Für alle, die selbst aktiv werden möchten, gibt es die Aktion "Blutspendemeister". Einfach zusammen mit der Mannschaft Blut spenden, Leben retten und vielleicht sogar einen neuen Trikotsatz oder ein Ball-Set gewinnen. Super Sache! Außerdem können Fair-Play-Gesten eingesendet werden - die fairste Geste im Sinne der Solidarität wird mit einem Preis ausgezeichnet. Alle Informationen hierzu findet ihr ebenfalls auf der Facebookseite des Verbandes.

Hamburg

Auch in Hamburg wird improvisiert: Ein B-Lizenz-Lehrgang fand kurzerhand online statt – und so sah das Ganze aus. Auf der Webseite des Landesverbands stehen ebenso die vom DFB bereitgestellten Technikübungen zur Verfügung, die im Eigentraining zu Hause ausprobiert werden können. Wem die Decke danach immer noch auf den Kopf fällt, sollte sich dieses Video anschauen und die vorgestellten Ideen am besten direkt zu Hause umsetzen.

Hessen

Der Ball ruht zwar, aber Tricks im Fußball-Freestyle können auch zu Hause geübt werden – mehr dazu findet ihr auf der Facebook-Seite des Landesverbands.

Mecklenburg-Vorpommern

Gemeinsam mit den Verbänden aus Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wurde das Projekt "Blutspendemeister" gestartet. Wer zusammen als Mannschaft Blut spendet, kann sogar Trikotsätze und Fußball-Sets gewinnen. Viel wichtiger aber: Leben retten. Hier findet ihr alle Informationen.

Mittelrhein

Am Mittelrhein werden regelmäßig Übungs-Videos zur #stayathomechallenge veröffentlicht - hier könnt ihr sie ausprobieren.

Niederrhein

Auf seiner Webseite stellt der Landesverband die vom DFB zusammengestellten Trainingstipps bereit.

Niedersachsen

Der Landesverband beteiligt sich ebenso wie weitere Verbände an dem Projekt "Blutspendemeister". Wer zusammen als Mannschaft Blut spendet, kann sogar Trikotsätze und Fußball-Sets gewinnen.

Rheinland

Im Rheinland wurde trotz Corona-Krise weiter gekickt: Jeder konnte bei einer virtuellen Pass-Stafette mitmachen – natürlich unter dem Motto #stayathome. Das Ergebnis seht ihr hier. Momentan werden die kreativsten Tore im FVR-Gebiet gesucht – alle Videos werden am Ende zu einer "Tor des Wochenendes"-Schau zusammengefügt. Hier findet ihr alle Infos.

Saarland

Schiedsrichter werden aus dem Home Office? Im Saarland ist das möglich: Der SFV bietet einen Schiedsrichter-Lehrgang an, der online über die Funktionalitäten des DFBnet eigenständig und im eigenen Lerntempo mit den vorhandenen Lernmaterialien absolviert werden kann. Abgeschlossen wird die Ausbildung – sobald es wieder möglich ist – mit einer Präsenzveranstaltung und einer Abschlussprüfung. Hier geht's zur Anmeldung.

Sachsen

Um trotz der Corona-Pandemie mit den Vereinen im Gespräch zu bleiben, bietet der SFV Videoschulungen zu verschiedenen Themen an – die Termine zu "Antragstellung Online und Vereinsadministration" sowie zu weiteren Angeboten findet ihr hier.

Sachsen-Anhalt

Wie auch in anderen Landesverbänden kann in Sachsen-Anhalt Blut gespendet werden. Wer als Mannschaft mitmacht, kann als "Blutspendemeister" sogar Trikot- und Fußballsätze gewinnen. Alle Infos findet ihr hier. Der Verband verweist zudem auf seiner Facebook-Seite auf das Fitnessangebot des DFB.

Schleswig-Holstein

Fußballerinnen und Fußballer aus Schleswig-Holstein werden dazu aufgerufen, unter dem Hashtag #mehrdennjevereinstreu kreative Postings in den sozialen Netzwerken zu verbreiten, um so Vereinstreue trotz momentan fehlender Gegenleistung zu demonstrieren. Infos findet ihr auf der Verbandsseite sowie auf Facebook und Instagram. Außerdem sind kurze und witzige Fußballaufgaben für den Hausgebrauch geplant– über die Social-Media-Kanäle könnt ihr euch informieren.

Südbaden

Der Südbadische Fußball-Verband gibt auf seiner Webseite eine Übersicht über alle aktuellen Hilfsaktionen, an denen ihr euch beteiligen könnt. Das Motto hier: #helfenstatttrainieren.

Südwest

Unter dem Hashtag #WirKickenzuHause dürfen sich alle Fußballer und Fußballerinnen ab 16 Jahren aus dem Verbandsgebiet des Südwestdeutschen Fußballverbandes ganz einfach und unkompliziert per Mail an efootball@swfv.net zur #WirKickenzuHause-Liga des SWFV bis Mittwoch, 1.April, anmelden. Gespielt wird ab dem 4. April. Alle weiteren Infos findet ihr hier. Außerdem wird es auf der Facebook-Seite eine wöchentliche Photoshop-Challenge geben und auch weitere Aktionen sind auf den Social-Media-Kanälen für die nächsten Wochen geplant.

Thüringen

Wer mit seiner Mannschaft in Thüringen zum Blutspenden geht, hat die Chance auf neue Trikot- und Fußballsätze. Klingt gut? Dann schaut bei der Aktion "Blutspendemeister" vorbei. Ebenso wird ein Einkaufsdienst für Senioren und Risikogruppen angeboten. Die Besitzerin eines Autohauses bietet hierfür sogar Elektroautos an und übernimmt die Ladekosten. Ihr kommt aus der Nähe von Dingelstädt? Dann könnt ihr euch hier informieren.

Westfalen

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen bietet verschiedene Online-Seminare an, zum Beispiel einen Vortrag zum Einsatz von "Social-Media im Verein". Ein weiteres Seminar zum Thema "Flutlicht und Kunstrasen" findet am 1. April statt, wofür sich jeder Interessierte online anmelden kann.

Württemberg

Vielerlei Informationen, auch spezifische Fragestellungen wie rechtliche, wirtschaftliche, und medizinische Herausforderungen während der aktuellen Corona-Krise beantwortet der WFV auf seiner Webseite.

[jsc]