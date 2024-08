Torhüterin Kiara Beck rückt für Paula Hoppe in WM-Kader

Paula Hoppe wird nicht mit der U 20-Frauen-Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft nach Kolumbien reisen. Die Torhüterin hat sich dazu entschieden, bei ihrem Verein – dem 1. FC Köln – zu bleiben, da Stammtorhüterin Jasmin Pal verletzungsbedingt ausfällt und die Mannschaft zu Saisonbeginn auf die Unterstützung von Hoppe baut. Für die Weltmeisterschaft hat DFB-Trainerin Kathrin Peter die bislang auf Abruf stehende Kiara Beck vom VfB Stuttgart nachnominiert.

Die U 20-Frauen treffen sich am morgigen Donnerstag am DFB-Campus in Frankfurt und brechen am darauffolgenden Freitag nach Kolumbien auf. In das Turnier startet die Mannschaft am 1. September (ab 22 Uhr) gegen Venezuela. Darauf folgen die weiteren Gruppenspiele gegen Nigeria am 5. September (ab 0 Uhr) und gegen Südkorea am 7. September (ab 22 Uhr). Alle Partien der FIFA U 20-Frauen-Weltmeisterschaft werden live und kostenlos auf FIFA+ übertragen.

[dfb]