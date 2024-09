Tickets fürs Spiel in Bosnien-Herzegowina

Im dritten Gruppenspiel der UEFA Nations League 2024/25 trifft die deutsche Nationalmannschaft am 11. Oktober (ab 20.45 Uhr) in Zenica auf Bosnien-Herzegowina. Aus den zwei bisherigen Duellen holte Deutschland einen Sieg und ein Unentschieden.

Wer die DFB-Auswahl in Zenica unterstützen möchte, kann sich nun um Tickets bewerben. Wie immer bei Auswärtsspielen können nur Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft und Mitglieder der eigenständig organisierten Fanclubs die Karten erwerben. Die Bewerbungsphase für die Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft endet am Dienstag, 17. September, um 12 Uhr. Ein Ticket kostet 16,70 Euro. Ticketbewerbungen können ausschließlich im DFB-Ticketshop platziert werden. Die Bezahlung ist nur mit SEPA-Lastschrift möglich, wobei die Belastung erst nach erfolgreicher Zuteilung erfolgt. Die Zuteilung wird in der KW 38 vorgenommen.

Den deutschen Fans stehen für das Auswärtsspiel in Zenica insgesamt 650 Tickets zur Verfügung. Es ist damit zu rechnen, dass die Kartennachfrage das Angebot übersteigt und somit bei der Zuteilung der Tickets das Bonussystem greift.

Ticketbewerbung Fan Club

Hinweis: Nur Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft können ihren Voucher nach der Zuteilung auf ein anderes Mitglied des Fan Club Nationalmannschaft umschreiben lassen. Es wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10 Euro pro Umpersonalisierung erhoben. Für Mitglieder der eigenständigen Fanclubs ist keine Umschreibung möglich. Mehr Infos siehe FAQ.

Sofern das dem Fan Club Nationalmannschaft zur Verfügung stehende Ticketkontingent nicht ausreichen sollte, wird der Punktestatus des Bonussystems bei der Verteilung der Karten berücksichtigt. Fan Club Nationalmannschaft-Mitglieder sammeln beim Kauf von Tickets Punkte. Um die Punktegutschrift zu erhalten, müssen die Tickets personalisiert werden. So sollen die treuesten der treuen Fans belohnt werden. Das Konzept wurde zur Saison 2016/2017 gemeinsam mit den Fan-Vertretern erarbeitet. Informationen zum Bonussystem gibt es hier. Der zeitliche Eingang der Bestellung ist nicht entscheidend. Jedes Mitglied kann nur ein Ticket erwerben.

Auch Gruppenbestellungen sind möglich. Dabei werden in einem Vorgang maximal bis zu vier Fan Club Nationalmannschaft-Mitglieder zu einer Bestellung zusammengefasst. Selbstverständlich müssen sich auch die Freunde mit ihrer Mitgliedsnummer und ihrer gültigen PIN eintragen. Im Falle einer Auslosung ist somit gewährleistet, dass die Gruppe gemeinsam reisen kann. Für die Zahlungsabwicklung und die Ticketzustellung ist das zuerst eingeloggte Mitglied Verantwortlicher und Empfänger. Bei einer Verlosung nimmt die Bestellung als Ganzes teil, das heißt: Entweder bekommen alle ein Ticket oder keiner.

Ticketbewerbung eigenständig organisierte Fanclubs

Die Datenabfrage für Ticketbestellungen der eigenständig organisierten Fanclubs erfolgte bereits am 22. Juli 2024 durch das Team Fanbelange des DFB. Die Rückmeldung einer möglichen Zuteilung für die eigenständigen Fanclubs erfolgt zeitnah per separater E-Mail. Es können keine Nachmeldungen mehr entgegengenommen werden.

Wie bei Gruppenbestellungen des Fan Club Nationalmannschaft erfolgen die Zahlungsabwicklung und Ticketzustellung über eine zuvor angegebene Kontaktperson. Der Ticketpreis für Mitglieder eigenständig organisierter Fanclubs beträgt 17,50 € (inkl. einer Vorverkaufsgebühr).

