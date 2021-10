Ticket und Trikot für Liechtenstein-Spiel

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sagt mit Unterstützung von Partner adidas Danke! Beim letzten Heimländerspiel des Jahres 2021, dem WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein am 11. November (ab 20.45 Uhr) in der Wolfsburger Volkswagen Arena, erhält jeder Stadionbesucher am Spieltag ein Heimtrikot der Nationalmannschaft*. Der Vorverkauf läuft.

Karten können im Online-Ticketshop oder über die Tickethotline (Telefon: 069 / 90 28 38 48) erworben werden. Sitzplatzkarten gibt es in verschiedenen Kategorien, sie kosten zwischen 25 und 70 Euro (ermäßigt zwischen 15 und 50 Euro). Zusätzlich gibt es die sogenannte Kinderkarte. Für diese bezahlen Kinder bis einschließlich 14 Jahren 10 Euro pro Ticket in jeder Sitzplatzkategorie. Diese Karten werden je nach Verfügbarkeit verkauft.

Fan-Club-Mitglieder können Karten ab 15 Euro über den FCN-Online-Ticketshop als print@home-Tickets und die kostenlose Fan Club-Hotline unter 00800 / 14 90 74 54 kaufen. Ermäßigte Tickets (für Kinder ab 15 Jahren, Schüler, Studenten, Rentner und Personen mit Schwerbehindertenausweis ab 50 Prozent) können sowohl über die DFB-Tickethotline (Telefon: 069 / 90 28 38 48) als auch im DFB-Ticketportal bestellt werden.

2-G-Regel gilt

Eintrittskarten für Rollstuhlfahrer und Sehbehinderte (jeweils inklusive einer Begleitperson) sowie Gehörlose sind für 10 Euro zu haben - und werden ebenfalls je nach Verfügbarkeit angeboten. Das Bestellformular für Rollstuhlfahrer und Sehbehinderte kann hier abgerufen werden. Bestellung inklusive Kopie des Ausweises bitte per Mail an ticket-service@dfb-events.de senden.

Für das WM-Qualifikationsspiel in Wolfsburg gelten die 2-G-Regel und die Hygiene- und Verhaltensregeln des DFB. Stadionbesucher*innen müssen somit geimpft oder genesen sein und entsprechend aktuelle Nachweise mit sich führen. Bitte beachten sie die Fan-Infos, die zeitnah zum Spiel veröffentlicht werden.

Der DFB warnt vor dem Erwerb von Tickets bei nicht autorisierten Anbietern!

*Aus organisatorischen Gründen können nur Männer-Trikots der Größe L verteilt werden.

[dfb]