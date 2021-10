DFB sagt mit Trikotaktion DANKE

Noch ein Heimspiel steht für die deutsche Nationalmannschaft vor dem Start ins WM-Jahr 2022 an. Am 11. November (ab 20.45 Uhr) trifft das Team von Bundestrainer Hansi Flick in Wolfsburg auf Liechtenstein. Und auch dieser letzte Auftritt in der WM-Qualifikation vor heimischen Fans soll noch mal ein besonderer werden. Schließlich hatte die Nationalmannschaft in den ersten Spielen dieses Jahres wegen der Corona-Pandemie noch vollständig auf Zuschauer*innen verzichten müssen. Im September beim begeisternden 6:0-Heimsieg über Armenien durften dann endlich wieder fast 20.000 Fans dabei sein.

Nach der Freikartenaktion von Stuttgart wollen der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Nationalmannschaft nun, da die Volkswagen Arena in Wolfsburg endlich wieder mit 26.000 Plätzen vollbesetzt werden kann, mit einer großen Trikotaktion DANKE sagen - für die große Unterstützung in einem weiteren schwierigen Corona-Jahr. So erhält jeder Fan vor Ort in der Arena das aktuelle adidas-Heimtrikot des DFB-Teams* - um die Nationalmannschaft mit viel Stimmung und Rückenwind in das WM-Jahr zu schicken. Und um den Abend, an dem zudem der frühere Bundestrainer Joachim Löw und der frühere Bundestorwarttrainer Andreas Köpke offiziell geehrt und verabschiedet werden, zu einem unvergesslichen zu machen.

Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, sagt: "Unsere Fans haben uns immer unterstützt - trotz der starken Einschränkungen, die es auch in diesem Jahr noch gab. Und nun spüren wir ihren Rückhalt auch beim Neuanfang der Nationalmannschaft und ihrem neuen Trainerteam. Deshalb freuen wir uns sehr, ihnen mit dieser Trikotaktion mit Unterstützung unseres Partner adidas etwas zurückgeben zu können. Mit allen Fans im Trikot in einem hoffentlich ausverkauften Stadion wollen wir einen stimmungsvollen und würdigen Rahmen für das letzte Heimspiel des Jahres schaffen - auch für die Verabschiedung von Jogi Löw und Andreas Köpke, denen wir gemeinsam noch einmal die gebührende Wertschätzung entgegenbringen wollen."

*Aus organisatorischen Gründen können nur Männer-Trikots der Größe L verteilt werden.

[dfb]