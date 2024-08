Ticket-Info für Länderspiel in Amsterdam

Im zweiten Gruppenspiel der UEFA Nations League 2024/2025 trifft die deutsche Nationalmannschaft am 10. September in Amsterdam auf EM-Halbfinalist Niederlande (ab 20.45 Uhr). Das Duell in der Johan Cruyff Arena wird die 47. Auflage des Nachbarschafts-Klassikers. 17 Mal ging die DFB-Auswahl bisher als Sieger hervor. Zuletzt im vergangenen März beim EM-Vorbereitungsspiel in Frankfurt (2:1 durch Tore von Mittelstädt und Füllkrug).

Wer die DFB-Auswahl in Amsterdam unterstützen möchte, kann sich ab dem 8. August sein Ticket sichern. Wie immer bei Auswärtsspielen können nur Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft und Mitglieder der eigenständig organisierten Fanclubs die Karten erwerben. Eine entsprechende Abfrage bei den eigenständig organisierten Fanclubs erfolgte am 30. Juli 2024 per Mail.

Die Bestellphase beginnt am Dienstag, 8. August 2024, um 10 Uhr und endet am Dienstag, 16. August 2024, um 12 Uhr. Ein Ticket kostet 35,50 Euro. In der Bestellphase können die Tickets ausschließlich über den DFB-Ticketshop bestellt werden. Die Bezahlung ist nur mit SEPA-Lastschrift möglich, wobei die Belastung erst nach erfolgreicher Zuteilung erfolgt. Die Zuteilung wird in der KW 34 vorgenommen.

Hinweis: Nur Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft können ihren Voucher nach der Zuteilung auf ein anderes Mitglied des Fan Club Nationalmannschaft umschreiben lassen. Es wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10 Euro pro Umpersonalisierung erhoben. Für Mitglieder der eigenständigen Fanclubs ist keine Umschreibung möglich.

Bonussystem greift bei hoher Nachfrage

Sofern das dem Fan Club Nationalmannschaft zur Verfügung stehende Ticketkontingent nicht ausreichen sollte, wird der Punktestatus des Bonussystems bei der Verteilung der Karten berücksichtigt. Fan Club Nationalmannschaft-Mitglieder sammeln beim Kauf von Tickets Punkte. Um die Punktegutschrift zu erhalten, müssen die Tickets personalisiert werden. So sollen die treuesten der treuen Fans belohnt werden. Das Konzept wurde zur Saison 2016/2017 gemeinsam mit den Fan-Vertretern erarbeitet. Informationen zum Bonussystem gibt es hier. Der zeitliche Eingang der Bestellung ist nicht entscheidend. Jedes Mitglied kann nur ein Ticket erwerben.

Auch Gruppenbestellungen sind möglich. Dabei werden in einem Vorgang maximal bis zu vier Fan Club Nationalmannschaft-Mitglieder zu einer Bestellung zusammengefasst. Selbstverständlich müssen sich auch die Freunde mit ihrer Mitgliedsnummer und ihrer gültigen PIN eintragen. Im Falle einer Auslosung ist somit gewährleistet, dass die Gruppe gemeinsam reisen kann. Für die Zahlungsabwicklung und die Ticketzustellung ist das zuerst eingeloggte Mitglied Verantwortlicher und Empfänger. Bei einer Verlosung nimmt die Bestellung als Ganzes teil, das heißt: Entweder bekommen alle ein Ticket oder keiner.

Die Datenabfrage für Ticketbestellungen der eigenständig organisierten Fanclubs erfolgte bereits am 30. Juli 2024 durch das Team Fanbelange des DFB. Es können keine Nachmeldungen mehr entgegengenommen werden. Wie bei Gruppenbestellungen des Fan Club Nationalmannschaft erfolgen die Zahlungsabwicklung und Ticketzustellung über eine zuvor angegebene Kontaktperson.

[jh]