Fans beim Eröffnungsspiel in Ekstase: "Wir sind komplett on fire!"

The Hype is real

Auftakt nach Maß. "Oh, wie ist das schön" schallt durch die EM-Arena in München. Die deutschen Anhänger sind restlos begeistert. Feiern sich. Feiern die Mannschaft. Feiern einen perfekten Fußballabend. Deutschland gewinnt das Auftaktspiel der Europameisterschaft gegen Schottland mit 5:1.

Schon tagsüber ist die Vorfreude beim deutschen Fan-Meeting-Point im Biergarten am Chinesischen Turn im Englischen Garten deutlich zu spüren. Endlich hat das Warten ein Ende. Endlich geht’s los. Beim geselligen Zusammensein mit Live-Musik werden die Stimmbänder geölt. Optimismus wohin das Auge reicht. "Wir sind komplett on fire! Außerdem glauben wir an die Mannschaft", sagt Jörg aus Crailsheim, der mit mehreren Freunden zum EM-Auftakt gereist ist.

DFB-Team trifft auch vor deutscher Kurve

Je näher der Anpfiff rückt desto mehr steigt die Anspannung. Deutschland-Fan Tom aus München sagt: "Das hier ist kein Freundschaftsspiel, kein Quali-Spiel. Das ist EM. Und das merkt jeder hier im Stadion." Offensichtlich auch unser DFB-Team. Zwei frühe Tore von Wirtz und Musiala lassen das Stadion kochen. Als Havertz nach Platzverweis für Porteous in der 45. Minute per Foulelfmeter zum 3:0 trifft, ist die Stimmung am Siedepunkt.

"Dann ist auch die Ersatzbank mit Fülle und Can direkt im Spiel und trifft vor unserer Tribüne. Damit ist der Abend wirklich perfekt", sagt Tom, der das Spiel und damit auch den vierten und fünften Treffer des DFB-Teams aus dem deutschen Fanblock verfolgt. "Da macht auch der Ehrentreffer der Schotten nix." Nach Abpfiff holt sich die Mannschaft den wohlverdienten Applaus vom Publikum ab. Und der allgemeine Tenor im weiten Rund lautet: "Das macht Lust auf mehr."

[jh]