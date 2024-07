SV Wehen Wiesbaden hält zahlreiche Rekorde

In der bevorstehenden Saison 2024/2025 (ab 2. August) darf sich die 3. Liga auf einige langjährige und bekannte Gesichter freuen. Mit dem SV Wehen Wiesbaden, dem VfL Osnabrück und dem FC Hansa Rostock sind drei der fünf bestplatzierten Vereine der "Ewigen Tabelle" nach ihren Abstiegen aus der 2. Bundesliga ab sofort wieder in der dritthöchsten Spielklasse am Start. DFB.de gibt einen Überblick.

So viel Erfahrung wie der SV Wehen Wiesbaden hat in der 3. Liga noch kein anderer Klub seit der Gründungssaison 2008/2009 gesammelt. Ganze 492 Partien stehen in der Statistik der Hessen. Seitdem es die eingleisige 3. Liga gibt, war der SVWW gleich in 13 der bislang 16 Spielzeiten einer der jeweils 20 Teilnehmer. Lediglich die Premierensaison sowie die Spielzeiten 2019/2020 und 2023/2024 "verpasste" der SV Wehen Wiesbaden als Zweitligist.

Ebenso wie die Anzahl der Spielzeiten und der Partien bedeutet auch die Ausbeute von 726 Punkten einen Bestwert. Auch bei den erzielten Toren liegen die Hessen vorne. Mit dem nächsten Treffer würde die Mannschaft von Trainer Nils Döring als erstes Team die Marke von 700 Toren knacken. Bei der Anzahl der Siege (198) ist ein weiterer Meilenstein, der noch von keinem Drittligisten erreicht wurde, bereits in greifbarer Nähe. Keine Überraschung: Auch die 132 Unentschieden der Wiesbadener bedeuten den höchsten Wert aller Vereine.

Unterhaching: Meiste Niederlagen und Gegentore

Schon auf dem zweiten Rang der "Ewigen Tabelle" folgt der VfL Osnabrück. Die Lila-Weißen benötigten für ihre 655 Zähler zwei Jahre oder 76 Spiele weniger. Damit weisen die Osnabrücker mit 59,55 einen besseren Punkteschnitt pro Saison als Spitzenreiter SV Wehen Wiesbaden (55,85) auf. Mit dem FC Hansa Rostock (552 Punkte in zehn Saisons) kommt auch der dritte Absteiger aus der 2. Bundesliga auf eine zweistellige Anzahl an Jahren in der 3. Liga. Aus dem weiteren Starterfeld ist das sonst nur noch bei der SpVgg Unterhaching (579 Zähler in zwölf Jahren) der Fall.

Obwohl die Hachinger insgesamt 36 Spiele weniger bestritten haben als Wehen Wiesbaden, hält der frühere Bundesligist den "Rekord" für die meisten Gegentreffer. In 456 Begegnungen mussten die Torhüter der Münchner Vorstädter 659-mal hinter sich greifen. Auch beim Halleschen FC (633 Gegentore in 454 Partien) schlug es häufiger ein als beim SVWW (614). Ähnlich verhält es sich bei den Niederlagen. Unterhaching (187) und der HFC (177) gingen deutlich häufiger als Verlierer vom Platz als Wehen Wiesbaden (162).

Preußen Münster und Hallescher FC verlassen Liga

Auf einen anderen langjährigen Wegbegleiter muss die 3. Liga in der kommenden Spielzeit dagegen verzichten. Nach insgesamt zwölf Jahren, die der Verein seit dem Aufstieg im Sommer 2012 am Stück in der dritthöchsten Spielklasse verbracht hatte, muss mit dem Halleschen FC (583 Punkte) der Drittplatzierte der "Ewigen Tabelle" nun - zumindest vorerst - wieder in der Regionalliga Nordost an den Start gehen.

In die entgegengesetzte Richtung hat der SC Preußen Münster (540 Zähler) die 3. Liga wieder verlassen. Nach ihrem direkten Durchmarsch in die 2. Bundesliga werden die "Adlerträger" in der bevorstehenden Saison mit sehr großer Wahrscheinlichkeit von Dynamo Dresden (505 Punkte) vom sechsten Platz der ewigen Rangliste verdrängt werden. Mit durchschnittlich 63,13 Zählern pro Saison weist der achtmalige DDR-Meister aus Dresden den besten Punkteschnitt aller Teams aus den "Top Ten" auf.

Dynamo ist neben der SpVgg Unterhaching, dem SV Sandhausen, dem FC Erzgebirge Aue und der gerade aufgestiegenen U 21 des VfB Stuttgart eines von fünf Gründungsmitgliedern, die auch aktuell der 3. Liga angehören. Von den 15 weiteren Vereinen der Saison 2008/2009 ist der 1. FC Union Berlin aktuell erstklassig. Der 2. Bundesliga gehören Fortuna Düsseldorf, der SC Paderborn 07, Eintracht Braunschweig und der SSV Jahn Regensburg an. In der Regionalliga mischen der FC Bayern München II, Kickers Emden, Kickers Offenbach, Rot-Weiß Erfurt, Wuppertaler SV, FC Carl Zeiss Jena, SV Werder Bremen II, SV Wacker Burghausen und die Stuttgarter Kickers mit. In die Oberliga abgerutscht ist der VfR Aalen.

Aktuelle Bundesligisten mit dem höchsten Schnitt

Den besten Punkteschnitt pro Saison halten mit RB Leipzig (79,0) und dem 1. FC Union Berlin (78,0) zwei derzeitige Bundesligisten. Beide waren allerdings auch nur jeweils eine Saison in der 3. Liga am Ball. Gleiches gilt für den aktuellen Meister SSV Ulm 1846 Fußball (77,0), der ebenfalls gleich in seiner Premierensaison den Sprung in die 2. Bundesliga schaffte. Gemeinsam mit dem SC Preußen Münster sorgten die "Spatzen" damit für ein Novum, denn noch wie zuvor waren gleich zwei Aufsteiger direkt durchmarschiert. Unter den Klubs, die mehrere Spielzeiten in der 3. Liga verbracht haben, kommt allein der Karlsruher SC (73,0 Punkte in drei Jahren) auf einen Schnitt von über 70 Zählern.

Die Bestmarke für die bislang höchste Ausbeute eines Drittligisten innerhalb einer Saison teilen sich allerdings Eintracht Braunschweig (2010/2011) und der 1. FC Magdeburg (2017/2018) mit jeweils 85 Punkten. Zum Vergleich: Dem FC Bayern München II reichten 2019/2020 schon 65 Zähler zum Gewinn der Meisterschaft.

Die Top Ten der "Ewigen Tabelle" der 3. Liga

Platz Verein Jahre Spiele Siege Remis Niederlagen Tore Punkte/Jahr Punkte 1 SV Wehen Wiesbaden 13 492 198 132 162 699:614 55,85 726 2 VfL Osnabrück 11 416 181 112 123 585:476 59,55 655 3 Hallescher FC 12 454 153 124 177 579:633 48,58 583 4 SpVgg Unterhaching 12 456 156 113 187 607:659 48,25 579 5 FC Hansa Rostock 10 380 148 108 124 495:461 55,20 552 6 SC Preußen Münster 10 380 144 108 128 518:470 54,00 540 7 Dynamo Dresden 8 304 145 70 89 451:325 63,13 505 8 Rot-Weiß Erfurt 10 380 130 98 152 455:511 47,80 478 9 1. FC Saarbrücken 8 302 115 86 101 452:404 53,88 431 10 MSV Duisburg 8 302 111 85 106 419:424 52,25 418

[mspw]