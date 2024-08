Supercup in Dresden: Ullrich und Raml überreichen den Pokal

Am Sonntag, 25. August (ab 18.15 Uhr live auf Sport1, MagentaSport und DAZN), findet im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion erstmals seit 27 Jahren der Google Pixel Supercup der Frauen statt. Zwischen den Deutschen Meisterinnen vom FC Bayern München und den DFB-Pokalsiegerinnen vom VfL Wolfsburg geht es dabei um den ersten Titel der Saison.

Die Siegerinnen des Duells werden mit demselben Pokal feiern, der auch schon bei den sechs Ausgaben von 1992 bis 1997 im Einsatz war. Die Trophäe wird übrigens von zwei Anhängerinnen beider Finalisten ins Stadion getragen. Die Ehrungsdelegation besteht aus DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich und Silke Raml, Vorsitzende des Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball und Spielleiterin der Google Pixel Frauen-Bundesliga.

Zu den Ehrengästen am Sonntag im Rudolf-Harbig-Stadion zählen darüber hinaus unter anderem DFB-Präsident Bernd Neuendorf, die DFB-Geschäftsführer Dr. Holger Blask und Manuel Hartmann, Doris Fitschen (Gesamtkoordinatorin Frauen im Fußball) sowie DFB-Sportdirektorin Nia Künzer und das neue Trainer*innengespann um Chefcoach Christian Wück und die beiden Co-Trainerinnen Maren Meinert und Saskia Bartusiak.

Ehrung für Michel vor Anpfiff

Bereits vor Anpfiff wird Fabienne Michel die Trophäe zur "Schiedsrichterin des Jahres 2023/2024" von Christine Baitinger, Sportliche Leiterin der DFB-Schiedsrichterinnen, und Dirk Schulte, Geschäftsführer der "Das Örtliche Service und Marketing GmbH", überreicht.

Für die Neuauflage des Supercups in Dresden sind bereits über 15.000 Tickets verkauft. Karten sind weiterhin im DFB-Ticketportal und am Spieltag an der Tageskasse erhältlich.

[dfb]