Südwest gewinnt das U 16-Sichtungsturnier

Beim diesjährigen U 16-Sichtungsturnier in der Sportschule Wedau in Duisburg hatten mehr als 300 vielversprechende Talente des Jahrgangs 2008 aus den 21 Landesverbänden des DFB die Möglichkeit, sich in die Notizbücher von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister und seinem Sichterteam für die kommende Saison zu spielen. Neben schon bekannten Namen empfahlen sich bei besten Bedingungen auch einige Spieler, die bislang noch nicht so im Fokus standen.

Nach den vier Spieltagen lag das außer Konkurrenz teilnehmende U 17-Perspektivteam des DFB ohne Verlustpunkt an der Spitze, der Turniersieg ging so an die Südwest-Auswahl, die sich dank eines 2:1 in der letzten Partie gegen Württemberg mit neun Zählern vor dem punktgleichen Team aus Schleswig-Holstein den zweiten Platz sicherte. Dritter wurde mit acht Punkten Sachsen.

"Das Resultat unserer Sichtung sind die Kader für unsere beiden kommenden Maßnahmen, die wir fast ausnahmslos mit Spielern aus dem Turnier bestücken werden", zieht Marc-Patrick Meister ein durchweg positives Fazit. "Es war ein Turnier auf gutem Niveau, entsprechend freut sich das Trainerteam sehr auf den Lehrgang am DFB-Campus. Viele der gesichteten Spieler werden zum ersten Mal bei uns sein. In den Lehrgängen wollen wir die Jungs besser kennenlernen und ihre positive Entwicklung gemeinsam fortführen."