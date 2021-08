Startschuss im DFB-Pokal der Frauen

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat Ende Juli die 1. Runde des DFB-Pokals der Frauen zeitgenau angesetzt. Heute stehen ab 14 Uhr die ersten acht der insgesamt 22 Partien zu drei Anstoßzeiten (14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr) an, Sonntag geht es mit 13 Spielen (11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr) weiter, ehe Montag das Sky-Livespiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Bocholt ab 18.30 Uhr steigt.

Der 1. FC Köln greift heute (ab 15 Uhr) beim viertklassigen Hessenligisten TSG Lütter in die Pokalsaison ein. Der zweite Aufsteiger in die FLYERALARM Frauen-Bundesliga Carl Zeiss Jena spielt am morgigen Sonntag (ab 14 Uhr) beim hessischen Regionalligisten TSV Jahn Calden um den Einzug in die nächste Runde.

Die ehemalige Nationalspielerin Doris Fitschen hatte die Auftaktrunde in zwei regional ausgelosten Gruppen ausgelost, die zuvor nach geografischen Gesichtspunkten zugeteilt worden waren. Die 2. Runde findet am 25./26. September 2021 statt, einen knappen Monat später folgt das Achtelfinale am 30./31. Oktober. Das Viertelfinale wartet dann am 1./2. März 2022, gefolgt am 17./18. April 2022 vom Halbfinale. Das Endspiel steigt am 28. Mai 2022 im Rhein-Energie-Stadion in Köln.

Hier gibt es die 1. Runde im Überblick.

[dfb]