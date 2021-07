DFB-Pokal der Frauen live bei Sky

Gute Nachrichten für Fans des Frauenfußballs: Sky überträgt in der kommenden Saison ein Topspiel jeder Hauptrunde des DFB-Pokals der Frauen und damit insgesamt sechs Begegnungen bis einschließlich des Finals in Köln. Den Auftakt macht die Partie von Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Bocholt am Montag, 23. August, die live auf Sky Sport 2 ausgestrahlt wird. Sky-Moderatorin Nele Schenker und Olympiasiegerin Lena Goeßling begrüßen die Zuschauer*innen ab 18.15 Uhr. Kommentator des Spiels ist Hannes Herrmann.

Manuel Hartmann, DFB-Abteilungsleiter Spielbetrieb, Ligen und Wettbewerbe, sagt: "Mit der regelmäßigen Übertragung eines Topspiels pro Runde im DFB-Pokal der Frauen erhält dieser Wettbewerb durch Sky eine tolle Plattform. Damit machen wir einen weiteren Schritt hin zu mehr Sichtbarkeit schon vor dem Finale in Köln."

Immer und überall dabei sein

Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization Sky Deutschland, sagt: "Der DFB-Pokal der Frauen ist einer der absoluten Top-Wettbewerbe des Frauensports in Deutschland. Nach der Wanda Diamond League, der W Series und der ersten Live-Übertragung eines Golf-Majors der Frauen im deutschen Fernsehen ist der DFB-Pokal der Frauen ein weiterer großer Schritt in unserem Vorhaben, mehr Spitzensport der Frauen in unserem Programm zu zeigen."

Umfasst sind die Übertragungsrechte über sämtliche Verbreitungswege in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Somit können Sky Q-Abonnenten mit dem Sport-Paket sowohl im klassischen linearen Fernsehen als auch per Streaming mit Sky Go immer und überall live dabei sein. Zudem können Fußballfans den DFB-Pokal der Frauen über den Streaming-Service Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live verfolgen.