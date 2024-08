Sport1, MagentaSport und DAZN übertragen Supercup live

Am 25. August (ab 18.15 Uhr) treffen im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion die Deutschen Meisterinnen vom FC Bayern München im Google Pixel Supercup der Frauen auf die DFB-Pokalsiegerinnen des VfL Wolfsburg. Mit dabei im Kampf um den ersten Titel der Saison 2024/2025 sind auch die Bronzemedaillen-Gewinnerinnen des Olympischen Turniers, unter anderem Siegtorschützin Giulia Gwinn, Alexandra Popp und Jule Brand sowie viele weitere deutsche Nationalspielerinnen.

Der öffentliche Ticketverkauf läuft weiterhin. Fans, die nicht live in der sächsischen Landeshauptstadt dabei sind, können die Partie gleich auf mehreren Sendern verfolgen. Sport1 wird den Supercup im Free-TV übertragen, parallel zeigen auch MagentaSport und DAZN, die auch weiterhin jeweils alle Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga im Programm haben, die Partie als kostenpflichtiges Angebot.

Gruppentickets ab acht Euro

Sitzplatzkarten sind im DFB-Ticketportal erhältlich und kosten 15 Euro (Kategorie 3/ermäßigt 12), 25 Euro (Kategorie 2/ermäßigt 15) und 45 Euro (Kategorie 1/ermäßigt 25). 11 Euro zahlen Fans für Tickets im Stehplatzbereich der Nordtribüne, Kinder bis einschließlich 14 Jahre alle Sitzplatzkategorien jeweils 10 Euro. Gruppentickets (ab 10 Personen) sind im Stehplatzbereich für 8 Euro erhältlich. Sitzplatz-Gruppenkarten werden exklusiv über den Sächsischen Fußball-Verband verkauft.

Der Google Pixel Supercup der Frauen fand zuletzt in den Jahren 1992 bis 1997 statt und wird nach der diesjährigen Wiedereinführung erstmals in Dresden stattfinden. Der Austragungsmodus sieht einen jährlich wechselnden, neutralen Spielort vor, mit dem der Supercup als ein Highlightevent des Frauenfußballs gezielt in unterschiedliche Regionen gebracht werden soll, um die Bindung zu den bestehenden Fans zu stärken und die Begeisterung rund um den Frauenfußball auch jenseits der üblichen Standorte erlebbar zu machen. Naming-Right-Partner für den Supercup der Frauen ist Google Pixel - wie seit Beginn der Saison 2023/2024 auch schon für die Frauen-Bundesliga.

[ag]