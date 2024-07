Startet am 31. August in die vierte Saison: die Futsal-Bundesliga

Spielplan ist da: Neue Saison der Futsal-Bundesliga startet Ende August

Spielplan ist da: Ende August startet die Futsal-Bundesliga in ihre vierte Spielzeit, gesucht wird der Nachfolger von Meister TSV Weilimdorf. Was sind die wichtigsten Termine in der anstehenden Saison? DFB.de gibt einen Überblick.

Im Eröffnungsspiel gastiert Jahn Regensburg am Samstag, 31. August, um 15.30 Uhr beim HOT 05 Futsal, ehe der MCH Futsal Club Bielefeld und Aufsteiger Beton Boys München ab 17 Uhr das zweite Spiel der neuen Saison bestreiten. Die restlichen drei Spiele zwischen Fortuna Düsseldorf und dem Hamburger SV, FC Liria Futsal und den Futsal Panthers Köln und dem SV Pars Neu-Isenburg und Meister TSV Weilimdorf werden parallel um 18 Uhr angepfiffen.

Der 18. und letzte Spieltag der regulären Saison findet am 15. März 2025 statt. Dort kommt ab 16.30 Uhr zum Duell zwischen SV Pars Neu-Isenburg und Jahn Regensburg, ehe um 18 Uhr die Partien zwischen MCH Futsal Club Bielefeld und HOT 05 Futsal, Fortuna Düsseldorf und TSV Weilimdorf, dem Hamburger SV und den Futsal Panthers Köln und dem FC Liria Futsal und den Beton Boys München angepfiffen werden.

Nach der regulären Saison startet die Meisterrunde mit den Viertelfinal-Spielen, ehe das Halbfinale und die Final-Serie um die Deutsche Meisterschaft folgen. Die zeitgenauen Ansetzungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Wo werden die Spiele der Futsal-Bundesliga übertragen?

Ausgewählte Spiele werden auf dem YouTube-Verbandskanal des DFB im Livestream zu sehen sein. Zudem haben alle zehn Bundesliga-Vereine die Übertragungsrechte an den eigenen Heimspielen.

Wo gibt es Infos zur Futsal-Bundesliga und den Regeln?

Auf DFB.de im Bereich Futsal-Bundesliga gibt es alle Infos zu den Teams sowie den Spielplan und die Tabelle im Überblick. Ausführliche Informationen zum Regelwerk im Futsal gibt es in der Rubrik "Was ist Futsal?"

Zudem finden sich auf dem Futsal-Instagram-Kanal des DFB zahlreiche Inhalte zur Futsal-Bundesliga sowie aktuelle Informationen rund um die Übertragungen der Spiele.

[dfb]