Spielort-Check Düsseldorf: Kunst und die längste Theke der Welt

Am 7. September (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) geht es für das erste Nations-League-Gruppenspiel unserer Männer-Nationalmannschaft gegen Ungarn nach Düsseldorf. Was es rund um die Merkur Spiel-Arena und darüber hinaus in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens alles zu entdecken gibt, erfahrt in unserem Spielort-Check, bei dem uns Fan-Club-Mitglied Niklas Helbig-Schiefelbein unterstützt hat.

Zwölf seiner 33 Lebensjahre verbrachte Niklas im etwa 25 Kilometer von Düsseldorf entfernten Krefeld-Uerdingen. Seit einem Jahr lebt er nun in Düsseldorf und kennt sich auch durch seine Nähe zur Fortuna bestens in der Stadt aus. "Ich kenne Düsseldorf seit jeher als eine lebendige Stadt mit einem heißen Draht zu Kultur und Sport - und genau das lässt sich bei einem Besuch hier auch schnell erfahren!", erklärt Niklas.

"Die längste Theke der Welt"

Für Fans, die vor dem Nations-League-Spiel noch etwas von der Stadt sehen möchten, empfiehlt Niklas, zwingend "die längste Theke der Welt" in der Düsseldorfer Altstadt zu besuchen. Gemeint ist nicht etwa die Theke einer bestimmten Bar, sondern vielmehr der Zusammenschluss von allen. So gibt es innerhalb der Altstadt rund 260 Bars, Kneipen und Restaurants auf einem halben Quadratkilometer zu entdecken. Hier sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Auch die zahlreichen Brauhäuser laden zum Verweilen ein. Hier gibt es neben dem typischen Altbier auch noch traditionelle, niederrheinische Speisen zu verköstigen. Besonders seien hier Eisbein oder Senfrostbraten, mit echtem Düsseldorfer Senf, erwähnt und für die Verdauung rundet ein Düsseldorfer Kräuterlikör die Mahlzeit ab.

Niklas' Reiseführer durch Düsseldorf

Für Fans, die mehrere Tage in Düsseldorf verbringen möchten, hat Niklas eine Tour durch seine Stadt geplant. Start ist der Medienhafen, der vom Hauptbahnhof aus gut mit der Straßenbahn zu erreichen ist. Ausstieg ist die Haltestelle "Speditionsstraße". Von dort könne man herrlich am Zollhof und den Gehry-Bauten vorbei bis zum Landtag schlendern. Auf dem Weg dorthin bietet ein Besuch des Rheinturms einen einzigartigen 360-Grad-Blick über die Stadt.

Unter der Rheinkniebrücke hindurch geht es an Roncalli's Apollo Varieté, einem seit 1997 bestehenden Theater, vorbei. "Für Kulturinteressierte absolut empfehlenswert!", so Niklas. Und auch Kunstinteressierte kommen auf ihre Kosten, denn nur zehn Gehminuten vom Theater entfernt, befindet sich das Museum KIT (Kunst im Tunnel) mit Ausstellungen zeitgenössischer Kunst. Internationale Gegenwartskunst lässt sich dann im zehn Gehminuten entfernten Ausstellungshaus K21 bestaunen.

Ist der künstlerische Durst gestillt, empfiehlt Niklas den 15 Minuten entfernten Carlsplatz zu besuchen, der für das köstliche Street Food bekannt sei. Zum Nachtisch hat Niklas den Tipp für die beste Eisdiele der Stadt: Das Eiscafe Pia mit großer Auswahl an kreativen Sorten. Von dort aus sind es nur zehn gemütliche Gehminuten in die Altstadt, wo Fans den Tag an der "längsten Theke der Welt" ausklingen lassen können.

Wer immer noch nicht genug von Düsseldorf hat, für den hat Niklas noch einen persönlichen Geheimtipp auf Lager. "Am Burgplatz, Ecke Kurze Straße befindet sich der Olbermann-Ausschank, wo das Altbier selbst gebraut wird. Außerdem empfehle ich, den Alten Bahnhof am Belsenplatz zu besuchen. In der gleichnamigen Brauerei schmeckt das Altbier hervorragend und das Essen ist auch nicht zu verachten."