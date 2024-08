Spielort-Check Amsterdam: Zwischen Geschichte, Kunst und Kultur

Für das zweite Nations-League-Gruppenspiel unserer Männer-Nationalmannschaft gegen die Niederlande am 10. September 2024 (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) geht es ins schöne Amsterdam. Was es rund um die Johan-Cruyff-Arena und darüber hinaus im "Venedig des Nordens" alles zu entdecken gibt, erfahrt in unserem Spielort-Check, bei dem uns Fan-Club-Mitglied Marvin Bock unterstützt hat.

Marvin lebt seit etwa 14 Jahren in einem Vorort von Amsterdam. Sowohl privat als auch beruflich zieht es ihn immer wieder in die 20 Kilometer entfernte Großstadt, in der er sowohl mit den touristischen Highlights als auch mit den weniger bekannten Ecken bestens vertraut ist.

Historische Bedeutung und multikulturelles Flair

Laut Marvin beschreiben Amsterdamer ihre Stadt als tolerant und liberal, mit einer Mischung aus historischer Bedeutung und lebendiger, moderner Kultur. "Das multikulturelle Flair und die Vielzahl an internationalen Veranstaltungen tragen zur einzigartigen Atmosphäre bei. Amsterdam bietet eine reiche Auswahl an Museen, Kunstgalerien und Theatern, die das kulturelle Erbe der Stadt lebendig halten." Gleichzeitig sei die Stadt ein Zentrum für Innovation und Kreativität, was sie zu einem attraktiven Ort für junge Unternehmer und Künstler mache. "Die entspannte und freundliche Lebensweise der Amsterdamer spiegelt sich in den vielen gemütlichen Cafés, Restaurants und den berühmten Grachten wider", schwärmt Marvin.

Typisch für Amsterdam sind zudem die berühmten Kanäle (Grachten) und das gut ausgebaute Netz von Radwegen. So empfiehlt es sich, Amsterdam per Fahrrad zu erkunden. Wie zum Beispiel die historische Innenstadt mit dem königlichen Palast oder dem Rotlichtviertel "De Wallen", wo Marvin die vielen asiatischen Restaurants empfehlen kann. Kulinarisch führe in den Niederlanden kein Weg an den Rindfleischkroketten vorbei. Die besten hausgemachten Fritten gibt es für Marvin in Vlaams Friteshuis Vleminckx. Dazu empfiehlt er Poffertjes (kleine Pfannkuchen), Stroopwafeln, frischen Hering und Kibbeling (frittierte Fischhäppchen).

Die Johan-Cruyff-Arena ist vom Zentrum in circa 20 Minuten mit der Metro zu erreichen und befindet sich im Stadtteil Zuidoost. Direkt am Stadion liegt der Johan-Cruyff-Boulevard, an dem sich die Fußballbegeisterten in zahlreichen Bars und Restaurants in Stimmung für das bevorstehende Spiel bringen können.

Für Geschichtsinteressierte und Kulturliebhaber

Wer mehrere Tage in Amsterdam verbringen möchte, dem empfiehlt Marvin eine Bootstour durch die Grachten und den Rest der Stadt mit dem Fahrrad zu erkunden. Starten würde er am Bahnhof Centraal Station: "Richtung Damrak gibt es diverse Bootstouren und man kann sich dort auch ein Fahrrad mieten."

Wer lieber fußläufig unterwegs sein möchte, findet zwölf Gehminuten entfernt vom de Dam das geschichtsträchtige Anne-Frank-Haus, das einen Besuch allemal wert sei. Am Leidseplein laden viele schöne Cafés, Bars und Restaurants zum Verweilen ein. Weitere 15 Gehminuten entfernt liegt der Museumsplein mit dem Van-Gogh-Museum und dem Rijksmuseum. Hier kommen Kunstinteressierte auf ihre Kosten.

"Auf dem Rückweg bietet sich der Rembrandtplein und der Bloemenmarkt an, ein schwimmenden Blumenmarkt auf der Singelgracht, wo es typisch niederländische Tulpen und andere Blumen zu kaufen gibt", empfiehlt Marvin und hofft, dass sich die deutschen Fans ebenso vom Charme dieser Stadt verzaubern lassen wie er selbst.

[hw]