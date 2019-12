Spielball der EURO 2020 heißt "Uniforia"

Der offizielle Spielball der paneuropäischen UEFA EURO 2020 heißt "Uniforia". Das gaben die Europäische Fußball-Union (UEFA) und Sportartikelhersteller adidas heute bekannt. Der Name spielt auf die integrative Kraft (englisch: unity) und die Euphorie (euphoria) an, die der Fußball mit sich bringen kann.

Um das 60-jährige Bestehen des EM-Turniers zu feiern, findet die EM 2020 vom 12. Juni bis 12. Juli in zwölf verschiedenen Ländern statt - von diesem besonderen Format haben sich die Designer des Spielballs inspirieren lassen. So sind beispielsweise die GPS-Koordinaten der zwölf Austragungsorte auf "Uniforia" integriert. Kräftige, grau-schwarze Pinselstriche symbolisieren zudem das Verschmelzen von Grenzen innerhalb des Kontinents.

"Die Menschen müssen wieder zusammenfinden"

"Bei der Gestaltung eines Balls möchten wir immer die aktuelle Kultur und den Zeitgeist der Straße berücksichtigen", sagt adidas-Produktdesignerin Anika Marie Kennaugh. "Insbesondere in unseren Key Cities haben wir festgestellt: Die Menschen müssen wieder zusammenfinden. Die Europameisterschaft ist eine großartige Gelegenheit, um die Kraft zu zeigen, die in einer Gemeinschaft steckt."

"Bei diesem innovativen Turnier wird adidas den Fußball – und den Sport als Ganzes – als eine Sache zelebrieren, die die Welt zusammenbringt", sagt Florian Alt, Vizepräsident Brand Marketing bei adidas. "Der Fußball gehört allen, unabhängig davon, wer man ist, wo man herkommt oder auf welcher Unterlage man spielt – er bringt uns alle auf dem Spielfeld zusammen. Der Uniforia ist zwar nur ein Symbol, aber ein Symbol, hinter dem wir alle zusammenstehen können und sollten."

Die UEFA EURO 2020 beginnt am 12. Juni in Rom und endet einen Monat später mit dem Finale im Wembley-Stadion in London. Vier Europameisterschaftsspiele werden im kommenden Jahr auch in Deutschland ausgetragen. In München finden am 16., 20. und 24. Juni drei Partien der Gruppe F statt, zudem steigt am 3. Juli um 21 Uhr ein Viertelfinale in der bayerischen Landeshauptstadt.

