Spiel gedreht: Deutschland schlägt Oranje

Die deutsche Nationalmannschaft hat im zweiten Länderspiel des EM-Jahres einen weiteren Sieg eingefahren. In Frankfurt bezwang die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann die Niederlande vor 48.590 Zuschauer*innen im Deutsche Bank Park mit 2:1 (1:1). Maximilian Mittelstädt (1.) und Niclas Füllkrug (85.) trafen für die DFB-Auswahl.

Julian Nagelsmann setzte auf die selbe Formation wie gegen Frankreich und vertraute im Tor auf Marc-André ter Stegen, brachte Maximilian Mittelstädt auf der linken sowie Joshua Kimmich auf der rechten Außenbahn neben der Innenverteidigung mit Antonio Rüdiger und Jonathan Tah. Rückkehrer Toni Kroos und Robert Andrich bildeten das defensive sowie Jamal Musiala, Kapitän Ilkay Gündogan und Florian Wirtz das offensive Mittelfeld vor der einzigen Spitze Kai Havertz.

Die deutsche Mannschaft ließ es diesmal zu Beginn etwas ruhiger angehen und schob den Ball zunächst durch die eigene Abwehrreihe. Anders die Niederlande: Nach einem Abstimmungsproblem zwischen Mittelstädt und Tah kam Depay an den Ball, hob ihn in die Mitte und Veerman vollendete volley ins linke Eck zur Führung (4.).

Mittelstädt zum Ausgleich

Deutschland steckte den Schock schnell weg und wurde druckvoller, Musiala vergab jedoch im Strafraum eine erste Chance (6.). Dann machte Mittelstädt seinen Fehler wieder gut: Nach einer kurz ausgeführten Ecke legte Musiala den Ball zurück an den Strafraum, dort zog der Stuttgarter ab und schoss den Ball zu seinem ersten Länderspieltor in den linken Winkel zum Ausgleich (11.).

Und die DFB-Elf spielte weiter gut nach vorne: Musiala steckte vor dem Strafraum perfekt auf Gündogan durch, der mit seinem Flachschuss an Torwart Verbruggen scheiterte (18.). Auf der anderen Seite tauchte Malen plötzlich im Strafraum auf, doch Ter Stegen parierte seinen Schuss mit Hilfe von Kimmich (20.). Kurz darauf verteidigte Mittelstädt stark gegen Depay (25.).

In der 27. Minute setzte sich der überragende Wirtz erneut im Strafraum durch, doch seine Flanke fand keinen Abnehmer. Die Elftal versuchte es mit einem Standard: Blind schlug den Ball gefährlich in den Sechzehner, de Ligt stieg hoch und bediente Malen, doch Gündogan war vor ihm am Ball und klärte (33.). Kurz vor der Halbzeit kam Musiala am Sechzehner frei zum Schuss, doch sein Abschluss blieb ungefährlich (43.).

Oranje nach der Pause stärker

Nach dem Seitenwechsel übernahm zunächst Oranje das Kommando, einen ersten Vorstoß von Dumfries klärte Rüdiger souverän (49.). Die anschließende Ecke landete vor den Füßen von Malen, dessen wuchtigen Schuss Ter Stegen parierte (50.). Kurz darauf versuchte es Blind mit einem direkten Freistoß, doch sein Schuss ging deutlich über das Tor des deutschen Keepers (53.).

Die deutsche Mannschaft hatte etwas die Kontrolle verloren, Nagelsmann reagierte und brachte Führich für Gündogan und Groß für den gelb-verwarnten Andrich (59.). Immer wieder war es der schnelle Malen, der die deutsche Hintermannschaft aushebelte, seine Hereingabe in den Rückraum setzte Depay über den Kasten (60.).

Deutschland versuchte es aus der Distanz, den Abschluss von Mittelstädt parierte Verbruggen zur Ecke (64.). Der eingewechselte Führich brachte frischen Wind in die Partie und war nach schönem Kombinationsspiel auf der Außenbahn durch, seine Hereingabe verpasste Havertz nur knapp (67.). Nagelsmann wechselte daraufhin erneut zweimal, brachte Füllkrug für Havertz und Müller für Wirtz.

Füllkrug dreht das Spiel

Dann spielte es die DFB-Auswahl klasse: Nach schöner Kombination kam Musiala im Strafraum an den Ball, seinen Schuss aus spitzen Winkel hielt Verbruggen stark (76.). Die folgende Ecke brachte nichts ein. Deutschland wurde wieder griffiger und kam durch Müller zum Abschluss, erneut war der niederländische Keeper zu Stelle (82.).

Dann musste die Torlinientechnik helfen: Nach einer Ecke von Kroos stieg der eingewechselte Niklas Füllkrug am höchsten, setzte sich gut durch und beförderte den Ball mit der Schulter zum Sieg ins Tor (85.).

[sid/fn]