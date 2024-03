Kroos: "Bin stolz auf die Mannschaft"

Die deutsche Nationalmannschaft startet mit zwei Siegen ins EM-Jahr. Nach dem 2:0 in Lyon gewinnt die Mannschaft von Julian Nagelsmann im ersten Heimspiel des Jahres in Frankfurt gegen die Niederlande mit 2:1 (1:1). DFB.de hat die Stimmen der Protagonisten aus dem Deutsche Bank Park in Frankfurt gesammelt.

Toni Kroos: Ich bin stolz auf die Mannschaft, weil ich weiß, dass die Mannschaft aus einer sehr, sehr schweren Zeit kommt. Wir haben den Schwung gut mitgenommen, auch wenn wir das Spiel natürlich nicht gut begonnen haben. Das zeigt auch, dass die Mannschaft das Selbstvertrauen aus dem letzten Spiel mitgenommen hat. Ich glaube, es ist wichtig, eine gewisse Sicherheit und ein gewisses Selbstvertrauen in die Mannschaft zu bringen. Die gute Nachricht ist, dass wir zwei sehr, sehr gute Testspiele gemacht haben. Die schlechte Nachricht ist, dass das uns keine Punkte für das Turnier bringt. Es ist viel Selbstvertrauen in unsere Aktion entstanden und ich hoffe, dass wir das mit ins Turnier nehmen. Dann bin ich überzeugt, dass wir eine gute EM spielen werden.

Julian Nagelsmann: Der Sieg heute tut sehr gut, weil ich glaube, dass das Spiel heute etwas anspruchsvoller war als gegen die Franzosen am Samstag. Die Variabilität, die Holland im Aufbau hat, ist sehr außergewöhnlich. Das Spiel kann in der zweiten Halbzeit in beide Richtungen kippen, die letzte Viertelstunde waren wir deutlich besser und haben viel Druck gemacht. Insgesamt finde ich, dass die zehn Tage mit der Mannschaft super waren. Ich finde schon, dass man bei dieser Einheit einen Unterschied gemerkt hat, auch die Art und Weise heute wie wir unbedingt das Spiel gewinnen wollten. Am Ende haben uns auch die Fans gepusht, das Spiel noch zu gewinnen. Der Geist der Mannschaft ist sehr gut, ich glaube, wir haben eine sehr gute Mischung gefunden. Natürlich ist es jetzt angenehmer, mit zwei Siegen in den Break zu gehen.

Maximilian Mittelstädt: Als kleiner Junge träumt man davon, für die Nationalmannschaft zu spielen. Am Samstag ist dieser Traum für mich wahr geworden, heute habe ich ihn fortgesetzt. Es ist immer noch ein unbeschreibliches Gefühl, dazu gab es heute noch ein Sieg. Schöner kann es nicht sein. Vor dem 1:0 war es eine unglückliche Situation. Der Platz war nicht im besten Zustand, wir sind oft weggerutscht. Aber klar, darf das nicht passieren. Wichtig war, dass ich das schnell abgehakt habe und mein Spiel weitergespielt habe. Ich bin sehr glücklich, dass ich mich dann mit dem Tor dann gekrönt habe und meinen Fehler wiedergutmachen konnte. Heute hat man gesehen, dass wir uns von nichts verunsichert lassen haben. Ich glaube, die Fans merken, dass hier etwas entsteht und die Euphorie steigt.

[dfb]