"Spannende Gegner" der U 19-Frauen für EM-Quali ausgelost

Die deutschen U 19-Frauen treffen im Herbst in Liga A der ersten EM-Qualifikationsrunde in Gruppe A auf Dänemark, Griechenland und Kosovo. Deutschland wird Gastgeber des Miniturniers sein, die genauen Spieltermine werden noch bekanntgegeben. Das ergab die Auslosung am heutigen Freitagvormittag.

Die zweite EM-Qualifikationsrunde wird anschließend ausgelost. Die Endrunde findet im Sommer 2025 in Polen statt.

Michael Urbansky: "Spannende Gegner"

"Das sind spannende Gegner, die uns unterschiedliche Dinge abverlangen werden", sagt Trainer Michael Urbansky. "Wir haben die klare Vorstellung, dass wir das Miniturnier gewinnen, um uns gute Voraussetzungen für die nächste Runde zu schaffen."

Zuvor startet das deutsche Team noch bei der Endrunde der U 19-EM 2024, die vom 14. bis zum 27. Juli in Litauen ausgespielt wird, wo das Team von Michael Urbansky in der Gruppenphase auf die Niederlande, Irland und Spanien trifft.