Spanierinnen zum ersten Mal Weltmeister

Spaniens Frauen haben zum ersten Mal den WM-Titel geholt. In einem mitreißenden Endspiel der Frauen-Weltmeisterschaft besiegte "La Roja" den Europameister England knapp 1:0 (1:0). Spaniens Kapitänin Olga Carmora erzielte in der 29. Minute das umjubelte Siegtor.

Vor 75.784 Zuschauern*innen im Stadium Australia in Sydney gehörte die erste dicke Chance den Engländerinnen: Eine Hereingabe von Lucy Bronze landete bei Rachel Daly, die in der Mitte auf Lauren Hemp (16.) quer legte. Der Abschluss der 23-Jährigen knallte jedoch gegen den Querbalken. Den Spanierinnen gelang aber quasi im Gegenzug eine direkte Antwort. Alba Redondo (17.) scheiterte jedoch am langen Pfosten an der stark aufgelegten englischen Torhüterin Mary Earps.

Carmora schießt Spanien zum Titel

Die Partie blieb offen, beide Teams suchten in einer sehenswerten Partie den direkten Weg nach vorne - Spanien mit Erfolg: Nach einem Ballverlust von Bronze schalteten die Ibererinnen blitzschnell um. Über Teresa Abelleira und Mariona Caldentey landete der Ball schließlich bei Kapitänin Carmona (29.), die von der linken Strafraumecke zur Führung abschloss. In der Folge übernahmen die Spanierinnen das Spiel und drängten auf das nächste Tor, Irene Paredes (36.) verpasste aus kurzer Distanz, Salma Paralluelo (45.+1) traf aus rund elf Metern den rechten Außenpfosten.

Spanien kam schwungvoll aus der Pause und beschäftigte die englischen Verteidigerinnen mit sauber vorgetragenen Angriffen. Caldentey (50.) dribbelte Bronze am Sechzehner aus, scheiterte allerdings mit ihrem Abschluss an der einmal mehr glänzend aufgelegten Keeperin Earps. Paralluelo (64.) ließ in der Folge die nächste Möglichkeit zu einer beruhigenderen Führung liegen, ihr Schlenzer ging knapp am rechten Pfosten vorbei.

Earps pariert Elfmeter

Nach einem Handspiel von Keira Walsh (64.) schaltetet sich der VAR ein - Spanien bekam einen Elfmeter zugesprochen und Earps durfte sich erneut auszeichnen. Die Torhüterin ahnte die richtige Ecke und parierte stark gegen Jennifer Hermoso. England schöpfte daraus wieder neuen Mut und drängte auf den Ausgleich, ohne sich allerdings zwingende Möglichkeiten zu erspielen.

Auf der anderen Seite hatte Spanien die besseren Chancen, Caldentey steckte passgenau auf Hermoso (89.) durch, ihr Schuss von der linken Seite wurde aber durch Jessica Carter geblockt. In einer spannenden Schlussphase warfen die Engländerinnen noch einmal alles nach vorne, doch Spanien verteidigte die knappe Führung bis zum Schluss.

