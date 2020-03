Gegen Spanien an der Konsole: "MoAuba", Leno, Fudalla und Schlotterbeck (v.l.n.r.)

Spanien vs. Deutschland findet virtuell statt

Eigentlich sollte es für die deutsche Nationalmannschaft am Donnerstagabend in Madrid zum Aufeinandertreffen mit Spanien kommen, aufgrund der Corona-Pandemie war das Spiel allerdings abgesagt worden. Am kommenden Montag, 30. März, ab 18.30 Uhr wird das Spiel nun dennoch stattfinden: Auf der PlayStation-Konsole. Es wird das erste Länderspiel seiner Art aus den Wohnzimmern der Spieler – und somit ein echtes Heimspiel, ganz nach dem Motto #WePlayAtHome.

Der DFB-Kader für dieses besondere eFriendly setzt sich aus je einem Mitglied der eNationalmannschaft, der U 19-Nationalmannschaft der Frauen sowie der U 21- und A-Nationalmannschaft der Herren zusammen. In Eins-gegen-Eins-Duellen treten Mohammed "MoAuba" Harkous, Vanessa Fudalla, Nico Schlotterbeck und Bernd Leno gegen ihre spanischen Kontrahenten an. Der Sieger jedes Einzelspiels erhält drei Punkte, bei einem Unentschieden erhalten beide Nationen einen Punkt – nach allen vier Matches entscheidet die Gesamtpunktzahl, bei Gleichstand zählt das Torverhältnis. Gespielt wird im 85er-Modus von FIFA 20, die Spieldauer beträgt jeweils zweimal sechs Minuten.

Live übertragen wird das eFriendly auf der neuen eFootball-Plattform des DFB, esports.com und ran.de. Die Übertragung startet um 18 Uhr, gegen 20.50 Uhr soll die letzte Partie beendet sein.

