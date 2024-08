Sophie Nachtigall: "Wir sind bereit"

Über eine Woche weilt die U 20-Frauen-Nationalmannschaft schon in Kolumbien - am Sonntag geht es nun endlich los. Denn dann startet das Team von Cheftrainerin Kathrin Peter in die FIFA U 20-Frauen Weltmeisterschaft. Zum Auftakt geht es ab 22 Uhr deutscher Zeit in Bogota gegen Venezuela. Die Partie wird - wie alle WM-Spiele - live und kostenlos auf FIFA+ übertragen. Im DFB.de-Interview spricht U 20-Nationalspielerin Sophie Nachtigall über die große Vorfreude auf das Turnier, Besuch aus der Heimat und einen ganz besonderen WM-Song.

DFB.de: Sophie Nachtigall, es wird langsam Zeit, dass die WM endlich losgeht, oder?

Sophie Nachtigall: Ja voll. Man merkt langsam, dass wir ein bisschen ungeduldig werden und das zeigt, dass wir bereit sind und dass es endlich losgehen kann. Wir freuen uns riesig auf das erste Spiel.

DFB.de: Bei der Stadionbesichtigung konntet Ihr euch bereits mit dem Spielort für die ersten drei Partien vertraut machen. Welchen Eindruck hattest Du?

Nachtigall: Es war aufregend, das ganze Setting zu sehen mit dem WM-Design überall. Das war cool zu sehen. Und es ist auch sinnvoll und gut zu wissen, auf was wir uns dort einstellen können und wie der Rasen ist.

DFB.de: Ihr hattet gestern eine letzte intensive Einheit, bevor es heute ins Abschlusstraining geht. Wie hast Du Dich gefühlt?

Nachtigall: Es ist jetzt viel besser. Die ersten Tage hat man die Höhe auf jeden Fall gemerkt, aber mittlerweile haben wir uns gut daran gewöhnt. So können wir jetzt gut starten.

DFB.de: So kurz vor dem WM-Start: Überwiegt die Vorfreude oder die Nervosität?

Nachtigall: Jetzt gerade überwiegt noch die Vorfreude, aber ich glaube am Spieltag selbst kommt dann die Nervosität. Aber das gehört auch dazu. Wir haben alle total Bock auf das Turnier und freuen uns, dass es endlich losgeht.

DFB.de: Was erwartest Du für ein Spiel gegen Venezuela?

Nachtigall: Das ist schwer zu sagen, weil wir gegen eine südamerikanische Mannschaft bislang noch nie gespielt haben. Aber Venezuela wird eine Mannschaft haben, die sehr mit dem Herzen dabei ist und viel kämpfen wird.

DFB.de: Viele Menschen aus Venezuela leben in Kolumbien, die sicherlich ihre Mannschaft lautstark anfeuern werden. Erwartet auch Ihr Familie und Fans aus Deutschland zu euren Spielen?

Nachtigall: Tatsächlich sind viele Eltern und Geschwister von uns nach Kolumbien gereist. Auch meine Eltern kommen heute hier an und sind dann im Stadion am Sonntag dabei. Das ist total wichtig für uns und gibt uns ein gutes Gefühl. Wir haben auch schon gehört, dass das Stadion ziemlich voll werden soll. Wahrscheinlich unterstützt der Großteil Venezuela, aber trotzdem werden sicherlich auch von der Deutschen Schule, bei der wir einige Tage trainiert haben, eine Leute kommen und uns supporten.

DFB.de: Neben Euren Familien und Freunden wird Euch sicherlich auch etwas anderes Besonders pushen - etwas Musikalisches…

Nachtigall: Oh ja. (lacht) Wir haben einen kleinen WM-Song für unsere Mannschaft selbst geschrieben und aufgenommen. Und der wird dann bei uns in der Kabine vor dem Spiel laufen. Darauf freuen wir uns schon sehr.

[ab]