So entsteht der Spielplan für die Google Pixel Frauen-Bundesliga

Wie entsteht der Spielplan der Google Pixel Frauen-Bundesliga? Was ist dabei zu berücksichtigen? Warum wird erst nach der Männer-Bundesliga terminiert? Was ist bei den zeitgenauen Ansetzungen zu berücksichtigen? DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie erfolgen die zeitgenauen Ansetzungen der einzelnen Spieltage?

Der jeweils vor der Saison verabschiedete Rahmenterminkalender gibt stets die Eckdaten vor: an welchem Wochenende die neue Saison beginnt, wann der letzte Spieltag vor der Winterpause ausgetragen wird und wann die Saison endet, aber auch wann die 22 Spieltage der Google Pixel Frauen-Bundesliga, die 26 Spieltage der 2. Frauen-Bundesliga und die Runden im DFB-Pokal der Frauen sowie der Supercup der Frauen stattfinden.

Die zeitgenauen Ansetzungen der Google Pixel Frauen-Bundesliga erfolgen aus diesem Grundgerüst heraus jeweils blockweise – normalerweise für zwei bis vier Spieltage. Dabei ist die Google Pixel Frauen-Bundesliga abhängig von den Ansetzungen der anderen Spielklassen: Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga der Männer, zusätzlich sind auch die Ansetzungen der UEFA Women’s Champions League (UWCL) zu beachten. Die internationalen Wettbewerbe (Frauen und Männer) sind der Hauptgrund, weshalb die termingenauen Ansetzungen der nationalen Ligen erst im Laufe der Saison erfolgen. Sobald die Anstoßzeiten feststehen, gibt es in der Regel zugunsten der Planungssicherheit für Vereine und Anhänger keine Änderungen mehr.

Die Spieltage 1 bis 26 der 2. Frauen-Bundesliga können daher bereits vor Saisonstart für die gesamte Saison zeitgenau angesetzt werden (Regelspieltag grundsätzlich sonntags um 14 Uhr, alternativ auch um 11 Uhr).

Warum erscheinen die zeitgenauen Ansetzungen für die Google Pixel Frauen-Bundesliga immer erst nach den Männer-Ligen?

Mit den Planungen für die Google Pixel Frauen-Bundesliga kann erst begonnen werden, wenn die Spielpläne der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga der Männer sowie die Ansetzungen der UWCL erschienen sind. Beispielsweise teilt sich die SGS Essen ihre Spielstätte mit der Männermannschaft Rot-Weiss Essen, zudem sind an vielen Standorten Spiele der Männer und Frauen am gleichen Tag aus organisatorischen und sicherheitsrelevanten Gründen ausgeschlossen.

Berücksichtigt wird bei den Ansetzungen auch, dass die Spiele möglichst nicht parallel zu den Spielen der Männermannschaften angesetzt werden. So soll gewährleistet werden, dass die Fans eines Vereins möglichst nicht vor die Entscheidung gestellt werden, welches Spiel (Frauen oder Männer) sie besuchen oder im TV anschauen.

Die zeitgenauen Ansetzungen in der Google Pixel Frauen-Bundesliga werden vom DFB in Abstimmung mit den Vereinen und den TV-Partnern in der Regel fünf Werktage nach den DFL-Terminierungen (Bundesliga und 2. Bundesliga der Männer) und Terminierungen der 3. Liga vorgenommen und veröffentlicht.

Welche Kriterien sind bei den Ansetzungen besonders zu beachten?

Bei den Ansetzungen müssen verschiedene Kriterien beachtet werden: Zum einen ist die Google Pixel Frauen-Bundesliga abhängig von den Ansetzungen der anderen Spielklassen (Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga der Männer und UWCL), zum anderen ist davon auch die Verfügbarkeit der Spielstätten abhängig. Anhand dieser Daten und unter größtmöglicher Berücksichtigung der Vorgaben und Wünsche werden in enger Abstimmung mit allen Beteiligten (Verband, Vereine und TV-Sender) die Ansetzungen erstellt und kurz danach veröffentlicht. Für das Erstellen und Veröffentlichen gilt das Motto: So schnell wie möglich und so sorgfältig wie nötig. Der Spielplan liefert den Rahmen – die einzelnen Spieltage und zeitgenauen Ansetzungen der Partien müssen im Laufe der Saison festgelegt werden.

Wie sieht der Regelspieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga aus?

Das in den Medienrechte-Verträgen verankerte Spieltagsformat bildet das Grundgerüst für die zeitgenauen Ansetzungen. Der Regelspieltag in der Google Pixel Frauen-Bundesliga beinhaltet eine Partie am Freitagabend (18.30 Uhr) sowie am Samstag (12 und 14 Uhr) und Sonntag (14 und 18.30 Uhr) jeweils zwei Spiele. Den Abschluss des Spieltags macht die Partie am Montag (i. d. R. ab 18 Uhr).

Warum gibt es in der Google Pixel Frauen-Bundesliga seit der Saison 2023/2024 ein Montagsspiel?

Mit dem regelmäßigen Montagsspiel wird für die Google Pixel Frauen-Bundesliga im wöchentlichen Livefußball-Programm ein eigener fester Ankerplatz geschaffen, der die Wahrnehmung und mediale Reichweite der Liga stärken soll. Die Partie am Montag stellt ein Alleinstellungsmerkmal dar und wird unter anderem auf Sport1 im Free-TV übertragen. Auch MagentaSport und DAZN sind live dabei.

Die Entscheidung, das Montagsspiel in der Google Pixel Frauen-Bundesliga mit Beginn der Medienrechte-Periode ab 2023/2024 einzuführen, wurde in Abstimmung mit den Vereinen und dem Ausschuss Frauen-Bundesligen getroffen. In einem umfassenden Beteiligungsprozess waren neben den Fachbereichen im DFB auch die Klubs eingebunden. Gemeinsames Ziel war dabei die Erhöhung der Sichtbarkeit durch das Alleinstellungsmerkmal am Montag sowie die Steigerung der Vermarktungserlöse, von der alle Vereine profitieren. Damit soll auch die weitere Professionalisierung und Angleichung der Strukturen und damit die Optimierung der Bedingungen für die Spielerinnen erreicht werden.

Wo ist die Google Pixel Frauen-Bundesliga in der Saison 2024/2025 im TV zu sehen?

Alle 132 Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga werden weiterhin live bei MagentaSport und DAZN zu sehen sein. Das künftige Ansetzungsformat sieht eine Partie mit Alleinstellungsmerkmal am Montag vor, welche im Free-TV auf Sport1 übertragen wird. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare TV-Livespiele pro Saison erworben. Insgesamt werden künftig also 32 Livespiele pro Saison im Free-TV gezeigt. Highlights aller Partien können ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky anbieten.

[dfb]