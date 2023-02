Schweden-Spiel: Voss-Tecklenburg beruft MSV-Keeperin Mahmutovic

Für das erste Länderspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im WM-Jahr am 21. Februar (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) in Duisburg gegen Schweden sowie das im Vorfeld vom 14. bis 19. Februar stattfindende Trainingslager in Marbella hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg heute ihren 27-köpfigen Kader bekanntgegeben.

Mit Sara Däbritz (Olympique Lyon), Marina Hegering (VfL Wolfsburg), Tabea Waßmuth (VfL Wolfsburg), Sydney Lohmann (FC Bayern München) und Lea Schüller (FC Bayern München) kehren fünf Spielerinnen zurück, die in den vergangenen beiden Länderspielen gegen die USA (2:1, 1:2) verletzungsbedingt gefehlt hatten. Torhüterin Ena Mahmutovic vom MSV Duisburg wurde erstmals ins Aufgebot berufen.

"Ena hat sich diese Nominierung verdient"

Martina Voss-Tecklenburg sagt: "Ena hat sich diese Nominierung mit insgesamt guten Leistungen in der Hinrunde beim MSV Duisburg verdient. Wir möchten jungen Torhüterinnen immer mal wieder die Chance geben, sich in unserem Kreis zu zeigen. Mit dem bevorstehenden Trainingslager in Marbella erwartet uns eine Vorbereitung unter besten Bedingungen. Wir freuen uns sehr auf das anschließende Länderspiel gegen einen Topgegner wie Schweden, der uns als Weltranglistendritter in allen Belangen fordern wird. Ein Länderspiel in meiner Heimatstadt Duisburg ist zudem etwas ganz Besonderes für mich."

Verletzungsbedingt muss die Bundestrainerin weiterhin auf Giulia Gwinn (FC Bayern München/Reha nach Kreuzbandriss) verzichten. Mit dem Trainingslager in Marbella beginnt für die Frauen-Nationalmannschaft die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, die vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland stattfindet.

[sal]