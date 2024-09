Saisonplan der Futsal-Auswahl steht: Auf Türkei-Test folgt EM-Qualifikation

Nach dem Saisonstart der Futsal-Bundesliga am vergangenen Wochenende steht nun auch der Terminplan der Futsal-Nationalmannschaft für die Saison 2024/2025 fest: Los geht es für das Team von Cheftrainer Marcel Loosveld am 6. November mit einem Testspiel gegen die Türkei in Nürnberg, im Anschluss stehen die Spiele in der EM-Qualifikation für die Endrunde 2026 an.

Auf dem Weg zur Futsal-Europameisterschaft 2026 in Lettland und Litauen trifft die deutsche Futsal-Nationalmannschaft als aktuell 26. der UEFA-Rangliste in der EM-Qualifikation auf die Ukraine (5.), Rumänien (15.) und Zypern (38.). Die Teams spielen zwischen Dezember 2024 und April 2025 in jeweils einen Heim- und einem Auswärtsspiel gegeneinander.

14 Teams fahren zur EM

Lediglich die zehn Erstplatzierten der insgesamt zehn Qualifikationsgruppen qualifizieren sich direkt für die Endrunde, die acht besten Gruppenzweiten spielen im September 2025 in einer Playoffrunde die verbleibenden vier EM-Tickets untereinander aus.

In Vorbereitung auf den Start in die EM-Qualifikation wird das DFB-Team am 6. November in der Kia Metropol Arena in Nürnberg einen Test gegen die Auswahl der Türkei bestreiten. Die Anstoßzeiten sowie die Infos zum Ticket-Vorverkauf der Heimspiele werden zeitnah über die DFB-Kanäle bekanntgegeben.

Alle Spieltermine

6. November 2024, Testspiel: Deutschland – Türkei (Nürnberg, Kia Metropol Arena)12. Dezember 2024, EM-Qualifikation: Rumänien – Deutschland18. Dezember 2024, EM-Qualifikation: Deutschland – Zypern (Trier, SWT-Arena)31. Januar 2025, EM-Qualifikation: Deutschland – Ukraine (Göppingen, EWS Arena)4. Februar 2025, EM-Qualifikation: Ukraine – Deutschland11. April 2025, EM-Qualifikation: Deutschland – Rumänien (Dresden, BallsportARENA)15. April 2025, EM-Qualifikation: Zypern – Deutschland