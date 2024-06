Rüdiger: "Das Wichtigste ist eine klare Rollenverteilung"

Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich zur Zeit im Team Base Camp in Herzogenaurach, um sich auf die Heim-Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli) vorzubereiten. Vor dem Eröffnungsspiel am 14. Juni gegen Schottland trifft das DFB-Team am Freitag (ab 20.45, live bei RTL) in Mönchengladbach auf Griechenland. Champions-League-Sieger Antonio Rüdiger spricht vor der Partie auf DFB.de über seine Mitspieler und die Rollenverteilung in der Mannschaft.

Antonio Rüdiger über...

... sein schönstes Erlebnis als Fußballer: Ich hatte viele schöne Momente, Aber der schönste war mein erster Titel mit Deutschland, der Confederations Cup 2017. Da war die Stimmung super und die Rollenverteilung sehr klar.

... das Zusammenspiel mit Jonathan Tah: Kommunikation macht uns stark, wir reden viel auf und neben dem Platz. Wir kennen uns auch schon lange und haben viel zusammen trainiert. Jonathan ist auch ein Leader wie ich, er hat keine Angst zu reden. Für mich ist er momentan der beste Verteidiger der Bundesliga.

... seine Rolle in der Mannschaft: Julian Nagelsmann hat mir von Anfang an gesagt, dass ich ein Leader sein soll. Ich bin einer, der nicht viel redet, sondern auf dem Platz vorangeht.

... die Vorfreude auf die EM: Die Vorfreude ist riesig, aber am Freitag steht noch der letzte Test an.

... das Spiel gegen Griechenland: Das Spiel ist sehr wichtig für das Selbstvertrauen. Wir wollen auch die Fans wieder richtig mitnehmen und eine Aufbruchstimmung verbreiten.

... die Chancen, die EM zu gewinnen: Wir sind alle hier, um zu gewinnen, aber wir müssen demütig sein. Das erste Spiel ist wichtig, wir müssen es gut spielen - und dann werden wir sehen, was im Laufe des Turniers passiert.

... Toni Kroos: Ich habe ihn damals falsch eingeschätzt, jetzt habe ich ihn bei Real Madrid besser kennengelernt und muss sagen, er ist ein super Typ. Er ist ein Familienmensch und ein stiller Leader, der immer vorangeht.

... Niclas Füllkrug: Fülle ist ein starker Junge, Respekt für den Weg, den er gegangen ist. Er ist spät auf die Bühne gekommen. Er hat schon viele Tore geschossen, ein klassischer Stürmer.

... Unterschiede zum letzten Turnier: Wir haben einen Trainer, der zur Mannschaft passt, der eine klare Vorstellung von Fußball hat. Das Wichtigste ist eine klare Rollenverteilung.

... seine Entwicklung in den verschiedenen Ligen: In der deutschen und englischen Liga geht es sehr körperbetont zu. Aber Italien war für mich persönlich die wichtigste Station in meiner Karriere. Ich habe dort gelernt, das Spiel zu lesen.

