Roberto Hilbert, Pins, Coke4free und Fan-Match beim Ukraine-Spiel

Wenn unser DFB-Team am 3. Juni in Nürnberg zur Partie gegen die Ukraine antritt, können sich Fans nicht nur auf das Spiel freuen. Der Fan Club Nationalmannschaft hat für Mitglieder und Zuschauer ein vielfältiges Programm rund um das Max-Morlock-Stadion vorbereitet.

Ab 18.30 Uhr (nach der Einlasskontrolle) hat das Fan-Club-Zelt an der Ecke Nordkurve, Gegentribüne (Hans-Kalb-Straße) für alle Mitglieder geöffnet. Gegen 19.15 Uhr wird Ex-Nationalspieler Roberto Hilbert im Zelt vorbeischauen und als prominentes Mitglied im Fan Club Nationalmannschaft aufgenommen. Im Anschluss wird er sich Zeit für Autogramme und gemeinsame Fotos nehmen.

Wie üblich spendiert unser Gründungspartner Coca-Cola allen Mitgliedern gratis Softgetränke. In der Coca-Cola-Gaming-Ecke können sich Fans am Tischkicker oder an der PlayStation in Stimmung für das bevorstehende Spiel bringen. Die beliebten Spieltag-Pins sind gegen eine Spende ab einem Euro pro Stück zu erwerben sein. Der gesammelte Erlös kommt dem gemeinnützigen Verein „United Kiltrunners e.V.“ zugute. Der Verein unterstützt mit seinen vereinseigenen E-Rikschas und Golf-Carts vor allem Senioren, indem er ihnen kostenlose Fahrten durch die Fürther Wiesengrund- und Stadtparkgebiete anbietet.

Fan-Club-Bus im Einsatz

Auch unser Fan-Club-Bus wird ab 18.30 Uhr an der Ecke Karl-Steigelmann-Straße, Max-Morlock-Platz zu finden sein. Hier können sich alle Zuschauer*innen kostenlose Fan-Club-Fahnen abholen oder beim Gewinnspiel ein Trikot unserer Nationalmannschaft abstauben. An einer interaktiven LED-Torschuss-Wand können Fans ihre Fußball-Skills unter Beweis stellen.

Wer schon früher am Tag den Ball rollen sehen möchte, sollte beim Fan-Match zwischen den deutschen und ukrainischen Anhängern vorbeischauen. Los geht‘s um 15 Uhr auf dem Trainingsgelände des 1. FC Nürnberg im Sportpark Valznerweiher (Valznerweiherstraße 200, 90480 Nürnberg), keine 15 Gehminuten vom Max-Morlock-Stadion entfernt.

[hw]