Führte das DFB-Team in Verl an: Kapitänin Vanessa Diehm

Remis für U 20 gegen die USA

Die deutsche U 20-Frauen-Nationalmannschaft ist in der ersten Partie im Rahmen ihres Trainingslagers in Niedersachsen zu einem Unentschieden gekommen. Gegen die USA trennte sich die Mannschaft von DFB-Trainerin Kathrin Peter vor 1543 Zuschauenden in der Sportclub Arena in Verl 0:0.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt der Mannschaft. Wir haben ein Spiel auf hohem Niveau gezeigt und die Partie dominiert", sagte Peter nach dem Spiel. "Wir haben uns leider nicht belohnt, das entscheidende Tor konnten wir nicht erzielen. Wir gehen trotzdem mit einem guten Gefühl aus der Partie."

Hohes Pressing der deutschen Mannschaft

Beide Mannschaften starteten mit Problemen in die Partie und verzeichneten viele Ballverluste im Spiel nach vorne. Mit fortschreitender Dauer agierte das DFB-Team jedoch immer zielstrebiger und setzte sich in der Hälfte des US-Teams fest. Das deutsche Team lief die Amerikanerinnen bei Ballbesitz früh an und kam durch eine Pressingaktion zur ersten Torchance der Partie. Nach einer Balleroberung am Strafraumrand der Gästinnen wurde Cora Zicais Abschluss aus 17 Metern auf das vewaiste Tor aber im letzten Moment von einer Verteidigern abgeblockt (19.). Die erste Chance war der Auftakt zur besten Phase des deutschen Teams in der ersten Hälfte. Kurz darauf verfehlte Ilayda Acikgöz mit ihrem Distanzschuss aus zwanzig Metern knapp die rechte obere Ecke (20.), Lisa Baums Abschluss nach einem erneuten hohen Ballgewinn rauschte über die Latte (23.). Das deutsche Spiel verlor danach etwas an Tempo und den Amerikanerinnen gelang es besser, sich aus dem Pressing des deutschen Teams zu befreien.

Die Gästinnen gingen mit ihrer ersten Chance nach einer knappen halben Stunde (34.) fast in Führung, DFB-Torhüterin Rebecca Adamczyk konnte die Direktabnahme von Emeria Adames aus sechs Metern aber mit einer spektakulären Rettungstat parieren. Anschließend sorgten die US-Frauen mit einem Distanzschuss (36.) und einem Freistoß (40.) für Gefahr, beide Abschlüsse flogen aber knapp über das Tor. Mit dem 0:0 ging es für beide Teams in die Kabine.

DFB-Team kommt besser aus der Kabine

Nach dem Wiederanpfiff war das deutsche Team die aktivere Mannschaft und setzte die amerikanische Defensive unter Druck, verpasste es aber, sich gefährliche Torchancen zu erspielen. Nach einer Kombination im Strafraum geriet der Abschluss von Baum zu mittig (53.), der Schuss von Kapitänin Vanessa Diehm aus kurzer Distanz nach einer Ecke wurde im letzten Moment noch abgeblockt (67.). Die USA kam in der zweiten Halbzeit nur einmal gefährlich vor das deutsche Tor, Adamczyk wehrte den Flachschuss aus elf Metern von der eingewechselten Taylor Suarez aber zur Ecke ab (83.). Kurz vor Ende gelang dem deutschen Team fast der Lucky Punch: Alaras Sehitlers wuchtiger Schuss aus 25 Metern rauschte nur knapp am linken Winkel vorbei (90.+2). Bis zum Spielende gelang es den U 20-Frauen trotz spielerischer Überlegenheit nicht, ein Tor zu erzielen.

Bereits am Dienstag (ab 14 Uhr, live bei YouTube) geht es für das Team von Kathrin Peter weiter. Erneut in Verl treffen die U 20-Frauen auf Kanada. Peter hatte für die beiden Partien 22 Spielerinnen nominiert. Die Länderspiele sind Teil der Vorbereitung auf die U 20-Weltmeisterschaft in Kolumbien, die vom 31. August bis 22. September 2024 stattfindet.

[dfb]