Rekordtorjäger Fink: Allein auf weiter Flur

Ist es eine Bestmarke für die Ewigkeit? Bemerkenswerte 136 Treffer erzielte Anton Fink bei seinen 324 Einsätzen in der 3. Liga. Damit führt der inzwischen 36 Jahre alte Ex-Profi die Liste der Rekordtorschützen in der dritthöchsten deutschen Spielklasse mit großem Vorsprung an. Platz zwei belegt der ebenfalls nicht mehr im Profifußball aktive Zlatko Janjic mit 81 Treffern. DFB.de gibt einen Überblick.

Der letzte Auftritt von Rekordtorjäger Anton Fink in der 3. Liga liegt inzwischen schon mehr als fünf Jahre zurück. Am 18. Mai 2019 gab es mit dem damals schon feststehenden Zweitliga-Aufsteiger Karlsruher SC eine 2:3-Heimniederlage gegen den Halleschen FC. Fink traf zum zwischenzeitlichen 1:1. Dass er es immer noch kann, bewies der aktuelle Spielertrainer des Pforzheimer Kreisligisten 1. FC 08 Birkenfeld auch in der gerade abgelaufenen Saison 2023/2024 mit 20 Treffern.

Fink auch erster Torschützenkönig der 3. Liga

Schon in der Premierenspielzeit 2008/2009 wurde Fink - damals noch im Trikot der SpVgg Unterhaching - mit 21 Saisontreffern zum ersten Torschützenkönig der 3. Liga überhaupt und baute seine Führung in der Gesamtwertung in den folgenden Jahren kontinuierlich aus. In seinen insgesamt zehn Spielzeiten in der 3. Liga traf Fink nur zweimal nicht zweistellig. Allein für den Chemnitzer FC war er von 2011 bis 2017 gleich 86-mal erfolgreich und wurde auch zum Rekordtorschützen des Klubs.

Klar ist: Mindestens noch einige Jahre dürfte Anton Fink die Nummer eins im "ewigen" Ranking der 3. Liga bleiben. Er selbst liefert dafür eine plausible Erklärung. "Jüngere Spieler, die sich in der 3. Liga als Torschützen bewähren, gehen mittlerweile ziemlich schnell in die 2. Bundesliga hoch", sagte Fink einst im DFB.de-Interview. "Ich halte meine Marke deshalb vorerst für unerreichbar. Sollte es doch jemand schaffen, ziehe ich den Hut."

Verfolger rücken näher an Janjic heran

Nicht mehr in Stein gemeißelt ist dagegen der zweite Platz von Zlatko Janjic, der in 216 Partien für den SV Wehen Wiesbaden, den MSV Duisburg, die SG Sonnenhof Großaspach und den SC Verl 81 Treffer besteuerte. Der 38-Jährige hat seine aktive Laufbahn beendet, arbeitet jetzt als Scout für die Verler.

Von seinen beiden ersten Verfolgern Adriano Grimaldi (75 Treffer in der 3. Liga) und Marcel Ziemer (74) droht Janjic zwar aktuell keine "Gefahr", weil Grimaldi (33) für den SC Paderborn 07 in der 2. Bundesliga am Ball ist, und Ziemer (38) schon Anfang 2020 sein Karriereende bekanntgegeben hat.

Knapp dahinter lauern allerdings mit Pascal Testroet (72) und Manuel Schäffler (71) zwei Angreifer, die noch in der 3. Liga aktiv sind. Der 33 Jahre alte Testroet markierte in der abgelaufenen Saison immerhin sechs Treffer für den FC Ingolstadt 04, Schäffler war für Dynamo Dresden dreimal erfolgreich. Auch der siebtplatzierte Soufian Benyamina (70) geht nach wie vor höherklassig auf Torejagd, verpasste zuletzt aber mit dem Greifswalder FC als Vizemeister in der Regionalliga Nordost nur knapp den Aufstieg in die 3. Liga. Keinen Boden mehr gutmachen kann dagegen Marc Schnatterer, der ebenfalls 70 Drittligatore (für den 1. FC Heidenheim und den SV Waldhof Mannheim) auf dem Konto hat. Der 38-Jährige ist jetzt als Co-Trainer der U 19 im Nachwuchs des 1. FC Heidenheim tätig.

Stroh-Engel hält Saisonrekord seit 2014

Auf Rang neun der Rangliste folgt mit Dominik Stroh-Engel ein Mann, der seit mittlerweile zehn Jahren einen Rekord für die 3. Liga hält. In der Saison 2013/2014 steuerte der mittlerweile 38 Jahre alte Mittelstürmer für den SV Darmstadt 98 starke 27 Treffer zum damaligen Aufstieg in die 2. Bundesliga (über die Relegation gegen Arminia Bielefeld) bei. Das Besondere daran: In 16 Spielzeiten schaffte sonst niemand so viele Tore in einer Saison der 3. Liga. Kwasi Okyere "Otschie" Wriedt verzeichnete mit 24 Treffern in der Spielzeit 2019/2020 für den Meister FC Bayern München II den bislang zweitbesten Wert.

Keine Überraschung: In der Bestenliste der Drittligatorjäger finden sich unter den "Top 20" neben Anton Fink (2008/2009 und 2012/2013), Manuel Schäffler (2017/2018) und eben Stroh-Engel (2013/2014) noch einige weitere Torschützenkönige. So sicherten sich auch Marcel Reichwein (2011/2012) und Christian Beck (2016/2017), denen dabei jeweils 17 Saisontreffer reichten (Minusrekord), sowie Marvin Pourié (2018/2019) und Marcel Bär (2021/2022) schon die begehrte Torjägerkanone. Das größte Steigerungspotential dürfte Marcel Bär haben, der in der abgelaufenen Spielzeit 13 Tore für den FC Erzgebirge Aue erzielte und mit jetzt 68 Treffern Rang zehn belegt. Wenn er seine Quote in der kommenden Saison halten kann, würde er zum derzeit zweitplatzierten Zlatko Janjic aufschließen.

Klos: 13 Profispielzeiten bei Arminia Bielefeld

Nicht mehr verbessern wird sich dagegen der zweimalige Torschützenkönig Fabian Klos (2012/2013 und 2014/2015), der seine in mehreren Bereichen besondere Karriere gerade beendet hat. So war der 36 Jahre alte Angreifer im Profifußball von 2011 bis 2024 ausschließlich für Arminia Bielefeld am Ball. Zweimal schoss er die Ostwestfalen als bester Drittligatorschütze zum Aufstieg in die 2. Bundesliga, wurde dort einige Jahre später (2019/2020) ebenfalls Torschützenkönig und steuerte 21 Treffer zum Sprung in die Bundesliga bei. Es folgte zunächst der Klassenverbleib, ehe die Arminia durch zwei Abstiege nacheinander unfreiwillig in die 3. Liga zurückkehrte.

Kapitän Klos bestritt in der dritthöchsten deutschen Spielklasse zuletzt seine 13. Saison für die Ostwestfalen, hatte bei 37 Einsätzen mit neun Toren großen Anteil am Klassenverbleib und zog dann einen Schlussstrich unter seine aktive Laufbahn. In der "Ewigen Torschützenliste" der 3. Liga belegt Fabian Klos mit 62 Treffern den geteilten zwölften Rang (zusammen mit Christian Beck und Ronny König).

Die Top 20 der Rekordtorschützen in der 3. Liga

Spieler - letzter/aktueller Verein - Tore

1. Anton Fink Karlsruher SC 136

2. Zlatko Janjic SC Verl 81

3. Adriano Grimaldi 1. FC Saarbrücken 75

4. Marcel Ziemer FC Hansa Rostock 74

5. Pascal Testroet FC Ingolstadt 04 72

6. Manuel Schäffler Dynamo Dresden 71

7. Soufian Benyamina FC Viktoria 1889 Berlin 70

7. Marc Schnatterer SV Waldhof Mannheim 70

9. Dominik Stroh-Engel SpVgg Unterhaching 69

10. Marcel Bär FC Erzgebirge Aue 68

11. Marc Heider VfL Osnabrück 67

12. Ronny König FSV Zwickau 62

12. Fabian Klos Arminia Bielefeld 62

12. Christian Beck 1. FC Magdeburg 62

15. Pascal Breier VfB Lübeck 61

16. Marvin Pourié SV Meppen 59

16. Marcel Reichwein SC Preußen Münster 59

18. Dominic Baumann Hallescher FC 58

19. Halil Savran VfL Osnabrück 56

19. Carsten Kammlott Rot-Weiß Erfurt 56

19. Kingsley Onuegbu MSV Duisburg 56

[mspw]