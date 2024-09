RB Leipzig mit Saisonstart nach Maß

Die zweite Saison von RB Leipzig in der Google Pixel Frauen-Bundesliga hat mit dem erhofften Heimsieg begonnen. Zum Einstand ihres neuen Trainers Jonas Stephan behielten die Sächsinnen am 1. Spieltag gegen den 1. FC Köln mit 2:1 (1:0) die Oberhand.

Ein Kopfballtor von Vanessa Fudalla (31.) brachte die Gastgeberinnen am Cottaweg erstmals in Führung. Nach dem Kölner Ausgleich durch die eingewechselte Vanessa Leimenstoll (50.) markierte Julia Landenberger (55.) nur wenig später den Leipziger Siegtreffer. In der Schlussphase verhinderten Leipzigs Torhüterin Elvira Herzog und der Pfosten mehrfach den möglichen Kölner Ausgleich.

RB-Angreiferin Schimmer trifft auf Ex-Klub

Im ersten Pflichtspiel unter seiner Regie bot RB-Trainer Jonas Stephan mit Marleen Schimmer nur eine Neuverpflichtung von Beginn an auf. Die 23 Jahre alte Offensivspielerin traf dabei allerdings direkt auf ihren ehemaligen Verein. Ihr Startelfdebüt in der höchsten deutschen Frauen-Spielklasse gaben außerdem die österreichische Abwehrspielerin Julia Magerl und Angreiferin Mia Werner. Beide waren in der abgelaufenen Spielzeit jeweils nur fünfmal eingewechselt worden.

Deutlich mehr Veränderungen gab es dagegen beim 1. FC Köln. Mit Sylwia Matysik, Laura Feiersinger, Anna-Lena Stolze, Taylor Ziemer und Nicole Billa liefen bei den Gästen aus dem Rheinland gleich fünf Sommerzugänge von Beginn an auf. Mit Spielführerin Celina Degen und Anna Gerhardt mussten zwei Stammspielerinnen mit Erkältungen passen. Stammtorhüterin Jasmin Pal befindet sich noch im Aufbautraining, Lotta Cordes und Martyna Wiankowska fallen noch für längere Zeit aus.

Verletzungspech für FC-Zugang Stolze

Mit Vanessa Leimenstoll kam nach etwa einer Viertelstunde noch eine weitere neue FC-Spielerin auf den Platz, weil sich Anna-Lena Stolze bei einer unglücklichen Aktion offenbar schwer am Knie verletzt hatte. Kurz zuvor hätte die 24 Jahre alte Stürmerin, die vom FC Twente aus den Niederlanden nach Köln gewechselt war, ihre Mannschaft schon in Führung bringen können. Stolze scheiterte jedoch frei vor Leipzigs Torfrau Elvira Herzog, die geschickt den Winkel verkürzte.

Wenig später hatte auch Laura Feiersinger die Führung für die zunächst deutlich besseren Kölnerinnen auf dem Fuß. Ihren Schlenzer über Elvira Herzog hinweg kratzte jedoch RB-Kapitänin Victoria Krug, die nach der Pause wegen muskulärer Probleme in der Kabine blieb, mit letztem Einsatz von der Linie.

Wesentlich effektiver präsentierten sich die Leipzigerinnen, die gleich ihre erste gute Chance zur Führung verwerteten. Eine Flanke von Jenny Hipp köpfte die nur 1,55 Meter große Vanessa Fudalla platziert zum 1:0 (31.) ins Eck. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.

Leimenstoll gleicht aus - Tordebüt für Landenberger

Noch wesentlich mehr Torraumszenen sahen die Zuschauer*innen dann im zweiten Durchgang, der gleich fulminant begann. So prallte zunächst ein Freistoß von Kölns Ersatzkapitänin Adriana Achcinska an den Pfosten, den Abpraller bekam die neue Mittelstürmerin Nicole Billa nicht richtig unter Kontrolle. Kurz danach wurden die Kölner Offensivbemühungen jedoch erstmals belohnt. Nach Zuspiel von Laura Feiersinger zog die gemeinsam mit Nicole Billa von der TSG Hoffenheim gekommene Vanessa Leimenstoll aus etwa 18 Metern mit links ab und traf zum 1:1 (50.) genau in den linken Torwinkel.

Die Freude über den verdienten Ausgleich währte allerdings nicht lange. Einen Eckball der Ex-Kölnerin Marleen Schimmer verwertete die im Sommer vom FC Bayern München fest verpflichtete Julia Landenberger am zweiten Pfosten ebenfalls per Kopf zum 2:1 (55.) und damit zur erneuten Leipziger Führung. Für Landenberger war es das erste Bundesligator.

Die Mannschaft von FC-Trainer Daniel Weber gab sich jedoch nicht geschlagen und entwickelte vor allem in der Schlussphase noch einmal erheblichen Druck. Die eingewechselte Dora Zeller scheiterte jedoch ebenso an der stark reagierenden Elvira Herzog wie kurz danach auch Vanessa Leimenstoll. Außerdem musste in der Nachspielzeit noch einmal der Pfosten für RB Leipzig retten, nachdem erneut Vanessa Leimenstoll in aussichtsreicher Position zum Abschluss gekommen war.

[mspw]