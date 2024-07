Rahmenspielplan der Frauen-Bundesliga fix

Fans der Google Pixel Frauen-Bundesliga, aufgepasst: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den Rahmenspielplan der neuen Saison 2024/2025 bekanntgegeben. Eröffnet wird die neue Spielzeit am Freitag, 30. August, mit der Partie zwischen dem Aufsteiger und sechsmaligen Deutschen Meister 1. FFC Turbine Potsdam und dem Deutschen Meister FC Bayern München. Anstoß im Karl-Liebknecht-Stadion ist um 17 Uhr, das ZDF zeigt das Eröffnungsspiel live im Free-TV und in der ZDF-Mediathek. MagentaSport und DAZN übertragen ebenfalls live.

Die weiteren Anstoßzeiten der restlichen Begegnungen der ersten Spieltage werden voraussichtlich Ende Juli bekanntgegeben. DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg trifft zum Auftakt der neuen Spielzeit auf den SV Werder Bremen, Aufsteiger FC Carl Zeiss Jena reist nach zweijähriger Bundesligaabstinenz zunächst zu Eintracht Frankfurt. Am 6. Spieltag (11. bis 14. Oktober) kommt es zum Topspiel zwischen Wolfsburg und dem FC Bayern.

Nach dem 12. Spieltag geht es in die sechswöchige Winterpause, die am 31. Januar 2025 endet. Der 22. und letzte Spieltag findet am Sonntag, 11. Mai 2025, statt. Alle sechs Partien steigen dann wie gewohnt zeitgleich.

Grundsätzlich werden die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga seit der Saison 2023/2024 zu folgenden Anstoßzeiten ausgetragen: Der Spieltag beginnt mit einer Partie am Freitag (ab 18.30 Uhr). Es folgen jeweils zwei Begegnungen am Samstag (ab 12 und 14 Uhr) sowie am Sonntag (ab 14 und 18.30 Uhr). Das Ansetzungsformat sieht zum Abschluss des Spieltags eine Partie am Montag (in der Regel ab 19.30 Uhr) vor, die im Free-TV auf Sport1 gezeigt wird. MagentaSport und DAZN übertragen auch in der kommenden Spielzeit alle 132 Partien live. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison erworben. Insgesamt werden also 32 Begegnungen pro Spielzeit live im Free-TV gezeigt. Highlights aller Partien werden von ARD und ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.

Die Saison 2024/2025 ist die letzte, in der in der Google Pixel Frauen-Bundesliga mit zwölf Mannschaften gespielt wird. Ab der Spielzeit 2025/2026 wird die Liga auf 14 Teams aufgestockt.

[dfb]