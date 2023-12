Professionalisierung im sportlichen Bereich: DFB beschließt Anpassungen

Das DFB-Präsidium hat im Rahmen seiner Sitzung am Donnerstag Anpassungen im Zulassungsverfahren der Google Pixel Frauen-Bundesliga beschlossen. Im Sinne der Professionalisierung wurden die personell-administrativen Zulassungsvoraussetzungen weiterentwickelt. Das DFB-Präsidium folgt damit der Empfehlung des DFB-Ausschusses Frauen-Bundesligen (AFBL), der sich für die Anpassungen der höchsten Spielklasse ausgesprochen hat. Die neuen Regelungen greifen mit Beginn der Saison 2024/2025.

Ab der Saison 2024/2025 sollen die Cheftrainer*innen der Google Pixel Frauen-Bundesliga Inhaber*innen der höchsten Trainer*innenlizenz sein. In der kommenden Spielzeit müssen die Trainer*innen der höchsten Spielklasse demnach eine Pro-Lizenz des DFB, eine UEFA-Pro-Lizenz oder eine gleichwertige im Ausland erworbene Trainerlizenz, die von der UEFA anerkannt wird, besitzen beziehungsweise den entsprechenden Lehrgang zumindest bereits begonnen haben. Wer vor dem 1. Juli 2024 bereits als Cheftrainer*in einer Mannschaft der Google Pixel Frauen-Bundesliga tätig gewesen ist und lediglich über eine gültige A-Lizenz verfügt, darf seine Tätigkeit so lange weiter ausüben, bis ein Lehrgangsplatz vom DFB in einem Pro-Lizenz-Lehrgang zur Verfügung gestellt wird.

Anpassungen auch im medizinischen Bereich

Das gesamte Trainer*innen-Team der Klubs der Google Pixel Frauen-Bundesliga hat sich in den vergangenen Spielzeiten deutlich vergrößert und professionalisiert. Daher sollen auch Assistenz- und Torhüterinnen-Trainer*innen sowie Athletiktrainer*innen im Rahmen des Zulassungsverfahrens Berücksichtigung finden. Damit für die Klubs eine entsprechende Vorlaufzeit zur Umsetzung der Kriterien besteht, werden im ersten Schritt hinsichtlich des Anstellungsverhältnisses und der Trainerlizenz Empfehlungen ausgesprochen. Perspektivisch sind Muss-Bestimmungen vorgesehen.

In diesem Zuge wird es auch Anpassungen im medizinischen Bereich geben. Zukünftig muss der Heimverein sicherstellen, dass ein Arzt/eine Ärztin bei den Partien vor Ort ist. Ab der Spielzeit 2024/2025 muss ein*e Physiotherapeut*in in Vollzeit tätig sein. Zudem sollen die Klubs zukünftig Videoanalyst*innen, Sportpsycholog*innen und Fanbeauftragte benennen.

Mit Blick auf die 2. Frauen-Bundesliga werden diverse Soll-Bestimmungen im personell-administrativen Bereich eigenführt. Hiermit soll unter anderem auf die Zulassungskriterien in der Google Pixel Frauen-Bundesliga vorbereitet werden.

Verbindliche Nachhaltigkeitsrichtlinien in Arbeit

Das DFB-Präsidium ist ab sofort ermächtigt, für die Klubs der Google Pixel Frauen- Bundesliga verbindliche Nachhaltigkeitsrichtlinien zu erlassen. Gleiches gilt für die 3. Liga. Auch diese Entscheidung, getroffen am heutigen Freitag durch den DFB-Vorstand, folgt einer Empfehlung der zuständigen Ligenausschüsse, die die Themen der Nachhaltigkeit als wichtige Aufgabe und gleichermaßen als Chance identifiziert haben.

Mit der inhaltlichen Ausgestaltung der Nachhaltigkeitsrichtlinien für die Google Pixel Frauen-Bundesliga und 3. Liga ist bereits eine Arbeitsgruppe befasst. Sie erstellt aktuell auf Basis der Nachhaltigkeitsrichtlinie der Lizenzligen passende Kriterien für die Google Pixel Frauen-Bundesliga und 3. Liga, die zeitnah schrittweise eingeführt werden sollen.

[as/ag]