Pro Lizenz-Lehrgang auf DFB-Campus: Neuer Name, neue Heimat

Am 28. Februar fällt der Startschuss für den neuen Pro Lizenz-Lehrgang des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Nach zehn erfolgreichen Jahren in der Sportschule Hennef bekommt der ehemalige Fußball-Lehrer-Lehrgang in diesem Jahr einen neuen Namen und mit dem Umzug auf den DFB-Campus auch eine neue zentrale Anlaufstelle.

Ein besonderes Augenmerk liegt während der gesamten Zeit auf der unmittelbaren Anwendung des Erlernten in den Vereinen. Dabei setzt die DFB-Akademie erneut auf die Kombination von virtuellen Modulen und Präsenzveranstaltungen, wodurch die Anwärter*innen sowohl von der Flexibilität des inzwischen bewährten Onlinecampus' als auch von der modernen Infrastruktur vor Ort profitieren können. Die verkleinerte Gruppengröße von 25 auf 16 Teilnehmer*innen ermöglicht zudem eine noch individuellere Betreuung der Trainer*innen. Nach 13 Monaten, in denen unterschiedliche Leistungsnachweise zu erbringen sind, erlangen sie schließlich die höchste Lizenzstufe im deutschen Trainerwesen.

Daniel Niedzkowski, Leiter der Pro Lizenz-Ausbildung, sagt: "Nach vielen wunderbaren Jahren in Hennef blicken wir nun voller Vorfreude auf die Zeit in unserer neuen Frankfurter Heimat. Die Anforderungen an unsere Trainer*innen im Spitzenfußball befinden sich im stetigen Wandel und werden zunehmend komplexer. Dementsprechend froh sind wir nun, mögliche Entwicklungen mit enger Anbindung an unsere DFB-Akademie noch gezielter integrieren zu können. Gemeinsam mit unseren 16 Teilnehmer*innen freuen wir uns auf schöne und spannende, aber natürlich auch intensive 13 Monate."

"Trainer*innen sind der Schlüssel für den sportlichen Erfolg"

Markus Nadler, Abteilungsleiter Trainer-Aus-, Fort- und Weiterbildung, sagt: "Der Umzug des Pro Lizenz-Lehrgangs in den DFB-Campus wird unserer Ausbildung inhaltlich noch mal einen Schub geben. Hier wird der fachübergreifende Austausch intensiviert, so dass wir neue Impulse mitnehmen und direkt in die Arbeit einfließen lassen. Mit dem Abschied von der Sportschule Hennef geht eine Ära zu Ende. In den vergangenen zehn Jahren hatten wir dort stets super Bedingungen. Dafür sagen wir herzlichen Dank."

Der Pro Lizenz-Lehrgang startet fortan nicht nur unter einem neuen Namen, sondern wurde auch inhaltlich weiterentwickelt. Um den aktuellen Anforderungen im modernen Profifußball gerecht zu werden, umfasst die Ausbildung mit den Themen "Trainer*innen-Ich", "Spiel und Spieler*innen", "Organisation" und "System Fußball" vier Schwerpunkte, die über die Vermittlung von Fachkompetenz hinausgehen. So rücken die Trainer*innen und die Förderung ihrer individuellen Kompetenzen verstärkt in den Fokus.

Tobias Haupt, Leiter der DFB-Akademie, sagt: "Unsere Trainer*innen sind der Schlüssel für den sportlichen Erfolg unserer Mannschaften und für die Entwicklung unserer Nationalspieler*innen von morgen. Für die DFB-Akademie hat es nach wie vor absolute Priorität, ihre Ausbildung bestmöglich zu gestalten und sie ganz individuell zu begleiten. Ich freue mich sehr, dass wir in diesem Jahr durch die Fertigstellung des DFB-Campus' und die inhaltliche Neuausrichtung weitere entscheidende Weichen hierfür gestellt haben. Für die gesamte Fußballfamilie eröffnet unsere neue Heimat auch für die kommenden Pro Lizenz-Lehrgänge viele neue Möglichkeiten."

Die 16 Teilnehmer*innen des 68. Pro Lizenz-Lehrgangs

Nils Döring (SV Wehen Wiesbaden), Benjamin Duda (Berliner AK), Marie-Louise Eta (DFB), Marc Hensel (Erzgebirge Aue), Kai Herdling (TSG Hoffenheim), Fabian Hürzeler (FC St. Pauli), Matthias Kaltenbach (TSG Hoffenheim), Joseph Laumann (FC Barnsley), Robert Lechleiter (SpVgg Unterhaching), Björn Mehnert (Wuppertaler SV), Benedetto Muzzicato (Viktoria Berlin), Oliver Reiss (Hertha BSC), Danny Röhl (DFB), Jonas Stephan (Chemnitzer FC), Tobias Strobl (1. FC Schweinfurt), Michael Urbansky (DFB).

[kp/jf]