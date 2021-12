Präsidentenkonferenz einstimmig für Bernd Neuendorf

Die Konferenz der Landes- und Regionalverbandspräsidenten hat sich in ihrer heutigen Sitzung einstimmig bei einer Enthaltung auf einen deklaratorischen Vorschlag für den neu zu wählenden DFB-Präsidenten verständigt. Die Teilnehmer*innen sprachen sich für Bernd Neuendorf, aktuell Präsident des Fußball-Verbandes Mittelrhein, aus.

Der DFB-Präsident wird beim DFB-Bundestag am 11. März 2022 in Frankfurt am Main gewählt. Neben Bernd Neuendorf ist bisher Peter Peters offiziell als Kandidat nominiert. Beide Kandidaten hatten sich in den vergangenen Tagen mit ihren Programmen in den Regionalverbänden vorgestellt. Die Nominierungsfrist für die DFB-Präsidentschaft läuft bis 10. Februar, 24 Uhr.