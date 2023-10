Pokalviertelfinale zeitgenau angesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das DFB-Pokalviertelfinale der Junioren zeitgenau angesetzt. Demnach werden die vier Partien am dritten Adventswochenende ausgetragen. Anstoß ist jeweils um 11 Uhr. Dabei dürfen sich die Fans auf ein Livespiel freuen. Die Partie zwischen dem Hamburger SV und der TSG Hoffenheim wird am 17. Dezember live auf dem YouTube- und Twitch-Kanal des DFB übertragen, auch DFB-TV überträgt die Begegnung aus dem Sportpark Eimsbüttel live.

Den Auftakt der Runde der besten acht Teams macht Meister 1. FSV Mainz 05 im Bruchwegstadion gegen den VfL Wolfsburg am 16. Dezember (ab 11 Uhr). Einen Tag später stehen die Partien zwischen Hertha BSC und Vorjahresfinalist FC Schalke 04 im Stadion auf dem Wurfplatz sowie die Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und Rekordpokalsieger SC Freiburg im Ulrich-Haberland-Stadion (beide am 17. Dezember, ab 11 Uhr) an.

Das Halbfinale wird am 16. März 2024 ausgespielt, das Finale steigt am 24. Mai 2024 - einen Tag vor dem DFB-Pokalendspiel der Männer.

Das DFB-Pokalviertelfinale

Samstag, 16. Dezember, ab 11 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg

Sonntag, 17. Dezember, ab 11 Uhr: Hertha BSC - FC Schalke 04

Sonntag, 17. Dezember, ab 11 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - SC Freiburg

Sonntag, 17. Dezember, ab 11 Uhr: Hamburger SV - TSG Hoffenheim (live auf YouTube, Twitch und DFB-TV)

[dfb]