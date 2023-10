Viertelfinale: Meister Mainz gegen Wolfsburg

Die Runde der letzten Ach steht festt: Die Viertelfinalpaarungen für den DFB-Pokal der Junioren sind von Losfee Michael Prus ermittelt worden. Der Trainer der deutschen U 17-Nationalmannschaft zog dabei auf dem DFB-Campus in Frankfurt mit der Partie Hertha BSC gegen Vorjahresfinalist FC Schalke 04 ein echtes Traditionsduell. Meister 1. FSV Mainz 05 hat den VfL Wolfsburg zu Gast, zudem muss die TSG Hoffenheim beim Hamburger SV antreten. Rekordpokalsieger SC Freiburg gastiert bei Bayer 04 Leverkusen.

"Alle vier Partien sind besonders, ich denke in allen ist alles möglich", so Prus. "Es sind spannende Begegnungen und tolle Spiele." Das Viertelfinale ist für den 17. Dezember vorgesehen, im neuen Jahr steigen die Halbfinalspiele am 16. März und das Finale am 24. Mai 2024 - also einen Tag vor dem DFB-Pokalendspiel der Männer.

Das Pokalviertelfinale

Hertha BSC - FC Schalke 04

Bayer 04 Leverkusen - SC Freiburg

Hamburger SV - TSG Hoffenheim

1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg