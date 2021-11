Pokalviertelfinale zeitgenau angesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die zeitgenauen Ansetzungen des DFB-Pokalviertelfinales der Junioren bekanntgegeben. Die acht verbliebenen Teams spielen ihre Partien allesamt am dritten Adventswochenende.

Den Anfang macht dabei Titelverteidiger VfB Stuttgart am Samstag, 11. Dezember, gegen Fortuna Düsseldorf. Anstoß ist bereits um 10.30 Uhr. Am 12. Dezember empfängt der SC Freiburg um 11 Uhr RB Leipzig. Zeitgleich trifft der FC Bayern München auf Hertha BSC. Um 15 Uhr beginnt die letzte Partie in der Runde der besten acht Teams zwischen Borussia Dortmund und Hannover 96. Ziel für alle Mannschaften ist das Endspiel am 20. Mai 2022.

Das Viertelfinale im DFB-Pokal der Junioren

Samstag, 11. Dezember, ab 10.30 Uhr: VfB Stuttgart (Staffel Süd/Südwest) - Fortuna Düsseldorf (Staffel West)

Sonntag, 12. Dezember, ab 11 Uhr: SC Freiburg (Staffel Süd/Südwest) - RB Leipzig (Staffel Nord/Nordost)

Sonntag, 12. Dezember, ab 11 Uhr: FC Bayern München (Staffel Süd/Südwest) - Hertha BSC (Staffel Nord/Nordost)

Sonntag, 12. Dezember, ab 15 Uhr: Borussia Dortmund (Staffel West) - Hannover 96 (Staffel Nord/Nordost)