Titelverteidiger Stuttgart im Viertelfinale gegen Düsseldorf

Die Auslosung für das Viertelfinale im DFB-Pokal der Junioren hat vier spannende Duelle ergeben: Titelverteidiger VfB Stuttgart empfängt Fortuna Düsseldorf, RB Leipzig gastiert bei Rekordpokalsieger SC Freiburg, Hertha BSC tritt beim FC Bayern München an und Borussia Dortmund trifft auf Hannover 96.

DFB-Vizepräsident für Jugendfußball Ronny Zimmermann, der in Personalunion auch als Ziehungsleiter fungierte, loste in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main die Viertelfinalpaarungen des Pokalwettbewerbs der Junioren aus. Die Partien sind für den 11. und 12. Dezember vorgesehen, Ziel für alle Mannschaften ist das Endspiel am 20. Mai 2022.

Das Viertelfinale im Überblick

SC Freiburg (Staffel Süd/Südwest) - RB Leipzig (Staffel Nord/Nordost)

VfB Stuttgart (Staffel Süd/Südwest) - Fortuna Düsseldorf (Staffel West)

FC Bayern München (Staffel Süd/Südwest) - Hertha BSC (Staffel Nord/Nordost)

Borussia Dortmund (Staffel West) - Hannover 96 (Staffel Nord/Nordost)

[dfb]