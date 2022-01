Pokalhalbfinale zeitgenau angesetzt

Das Halbfinale im DFB-Pokal der Junioren ist heute zeitgenau angesetzt worden. Den Anfang macht die Begegnung zwischen dem SC Freiburg und Borussia Dortmund am Samstag, 12. März (ab 11 Uhr), im Möslestadion. Das zweite Halbfinale steigt am 13. März (ab 11 Uhr) auf dem FC Bayern Campus zwischen den Gastgebern und dem VfB Stuttgart, dem bislang letzten Sieger des Nachwuchswettbewerbs in 2019. Das Pokalendspiel findet am 20. Mai 2022 im Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam statt.

Meikel Schönweitz, Cheftrainer der U-Nationalmannschaften, der die Paarungen ausgelost hatte, sagt zu den Duellen: "Das sind zwei Spiele, bei denen man keine Prognose geben kann. Auf jeden Fall sind es schöne Halbfinals."