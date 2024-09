Auszeichnung durch Hartmann und Schwenken in Leipzig: Gewinner "Pitch of the Year"

Pitch of the Year: Leverkusen und Dortmund haben den besten Rasen

Zum fünften Mal in Folge erhält Bayer 04 Leverkusen vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) den Pitch of the Year-Award in der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Das bedeutet: Das Ulrich-Haberland-Stadion hatte in der vergangenen Saison erneut den besten Rasen der Google Pixel Frauen-Bundesliga. In der 3. Liga erhält Borussia Dortmund II die Auszeichnung für die Spielfläche im Stadion Rote Erde. Die Dortmunder treten damit die Nachfolge des FC Viktoria Köln an.

Die Trophäen sind den Verantwortlichen der Vereine im Rahmen des 16. Informationstreffens für Greenkeeper*innen am Montag in Leipzig von Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb der DFB GmbH & Co. KG, an die 3. Liga und Google Pixel Frauen-Bundesliga und Ansgar Schwenken, DFL-Direktor Spielbetrieb & Fans, an die 1. und 2. Bundesliga der Männer übergeben worden.

"Das Greenkeeping-Team von Bayer 04 Leverkusen hat erneut einen großartigen Job gemacht. 9,03 von zehn möglichen Punkten im Schnitt - das spricht für sich. Es ist eine besondere Leistung, im fünften Jahr in Folge ausgezeichnet zu werden", sagt Manuel Hartmann und ergänzt: “Glückwunsch und hohen Respekt auch an das Greenkeeping-Team von Borussia Dortmund II. Wir hoffen, dass die Vereine sich weiter für eine hervorragende Spielfeldqualität einsetzen, um bestmögliche Voraussetzungen für attraktive Spiele zu schaffen. Das Informationstreffen der Greenkeeper ist eine hervorragende Plattform, um Wissen in diesem Fachthema auszutauschen und somit das Gesamtniveau der Spielflächen in der 3. Liga und Google Pixel Frauen-Bundesliga weiter zu erhöhen."

Konzept zur Verbesserung der Spielflächen

Teammanager*innen der Heim- und Gastvereine sowie die jeweiligen Schiedsrichter*innen können in der GPFBL und der 3. Liga nach jedem Spiel über das "Greenkeeping-Tool" die Rasenqualität mittels eines zehnstufigen Punktesystems bewerten:

9/10 Punkte: exzellent

7/8: gut

5/6: durchschnittlich

3/4: schlecht

1/2: sehr schlecht

Aus den jeweiligen Einzelbewertungen ergibt sich eine Gesamttabelle des "Pitch of the Year". In der Google Pixel Frauen-Bundesliga setzte sich Bayer 04 Leverkusen mit einem Punktedurchschnitt von 9,03 gegen den SC Freiburg (8,79) und den FC Bayern München (8,67) durch. Auch in der Männer-Bundesliga hatte Bayer 04 zuletzt zweimal in Folge den Pitch of the Year-Award für seine Spielfläche in der BayArena erhalten. In diesem Jahr musste sich das Leverkusener Greenkeeping-Team hinter RB Leipzig und dem Rasen in der Red Bull Arena aber mit Platz zwei begnügen.

In der 3. Liga landete Borussia Dortmund II mit einem Punkteschnitt von 9,09 im Stadion Rote Erde vor dem SC Freiburg II (8,4) und der SpVgg Unterhaching (8,28).

[ag]