Pin-Spende an Tiertafel Düsseldorf e.V.

Beim ersten Gruppenspiel der Nations League am 7. September in Düsseldorf können sich Fan-Club-Mitglieder wieder den beliebten Spieltags-Pin gegen eine Spende ab einem Euro pro Stück sichern. Die Erlöse gehen nach Rücksprache mit unserem Fan-Club-Betreuer Daniel Rohde an den "Tiertafel Düsseldorf e.V.". Die Pins wird es im Fan-Club-Zelt an der Merkur Spiel-Arena geben, das am Spieltag mit Stadionöffnung bis Anpfiff besucht werden kann.

Der Tiertafel Düsseldorf e.V. unterstützt Menschen mit Haustieren, die in finanzielle Schieflage geraten und plötzlich nicht mehr in der Lage sind, ihre Haustiere gesund und artgerecht zu versorgen. Der Verein betrachtet Haustiere als Familienmitglieder. Damit auch in Notsituationen zusammenbleiben kann was zusammengehört, helfen sie mit Futter und Zubehör.

[hw]